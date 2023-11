Chiquititas: Lívia Inhudes; veja o perfil da atriz

Famosa por interpretar a órfã Vivi no remake de ‘Chiquititas’, em reprise no SBT, a atriz Lívia Inhudes, de 22 anos, estreou nas telinhas na trama infanto juvenil com a personagem apaixonada por Mosca (Gabriel Santana) e que sonhava em ser modelo.

Após seu destaque na readaptação de Íris Abravanel, foi escalada para ‘O Rico e Lázaro’, da Rede Record e começou a se dedicar à internet com um canal no Youtube, com mais de 2 milhões de inscritos, onde compartilhava sua rotina pessoal e de trabalho.

Em 2020, Lívia foi convocada pela Rede Globo para integrar o elenco da novela ‘Salve-se Quem Puder’, com o papel de Tamy, sua primeira vilã. No cinema, fez uma participação no filme ‘Os Parças 2’ (2019). Já neste ano, protagonizou o filme ‘Um Ano Inesquecível- Verão’ com a personagem Inha, baseado no conto da escritora brasileira Thalita Rebouças e produzido pela Prime Video.

“Quando era mais nova, assistia aos filmes da Thalita, e via amigas minhas protagonizando histórias dela, eu sempre falava: ‘Um dia eu vou contar uma história da Thalita’. Sempre tive isso na minha cabeça e no meu coração. Quando apareceu a oportunidade do teste, ainda mais com a Cris [D’Amato], que é uma diretora que eu já tinha trabalhado antes, eu fiz de tudo para conseguir”, contou a atriz.

Além do longa-metragem, Inhudes também está no elenco de ‘Uma Fada veio me Visitar’, protagonizado por Xuxa e lançado neste mês nos cinemas.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)