Aos 60 anos, Marcos Palmeira fala sobre envelhecimento: 'Quero estar bem'

Envelhecer é uma arte, diz o ditado. E por isso, o ator Marcos Palmeira faz arte no auge dos seus 60 anos. e. Não que a nova idade não o tenha surpreendido, mas o ator, que dará vida a José Inocêncio, em "Renascer", exatamente 30 anos depois de ter vivido o filho rejeitado pelo personagem, vê muitas vantagens de ser um "coroa sessentão".

Segundo Palmeiras, com 60 anos, "você passa a ser prioridade, né? Tem vaga de idoso... Eu fui viajar e entrei na fila de prioridade, e diseram que era só pera quem tinha 60+. E eu disse: 'mas eu tenho'. E a pessoa não acreditou. Eu, antes, via uns caras de 60 inteiros e pensava que ele não precisava estar ali, na frente de todo mundo na fila. Foi aí que me toquei que é um direito. O cara viveu 60 anos! Não que eu queira me dar bem. Mas hoje tenho outro entendimento", observou o ator.

Durante uma entrevista ao podcast da Trip FM, ele disse ainda que o envelhecimento está sob a luz dos holofotes. principalmente numa profissão em que a imagem é prevalecida muitas vezes em detrimento do talento. "Eu acho que, como ator, o nosso corpo é uma ferramenta. Não quero estar bonito, quero estar bem. Não fico atrás de uma estética de ser um homem de 60 com cara de 30. Jamais! O problema é que hoje, além dessa juventude, as pessoas têm que buscar os likes. Você tem que ter sei lá quantos mil seguidores e seguir um certo padrão. Não importa seu talento, mas quantas pessoas te seguem. Isso gera uma certa confusão".