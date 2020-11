Marcos Palmeira e Malu Mader participam de live sobre filme 'Boca de Ouro' nesta quinta

Música

Nesta quinta-feira, às 16h, a cantora Paula Lima entrevistará o rapper carioca BNegão, no projeto Janela UBC, que proporciona debates sobre temas variados da indústria musical. BNegão é conhecido por ser um dos vocalistas do grupo Planet Hemp e por seu trabalho à frente da banda BNegão e os Seletores de Frequência. As lives ocorrem no perfil da UBC Música no Instagram.

Cláudio Wallace e The Rockers tem show nesta quinta-feira, 5, às 21h no Arpleuticos Beer, conjunto Cidade Nova, WE-9B, em Ananindeua.

Também nesta quinta-feira (5), no Música #EmCasaComSesc, o pianista, compositor e arranjador Cristovão Bastos se apresenta de sua casa, no Rio de Janeiro, com a participação do violonista João Lyra, para mostrar obras de seu repertório autoral e fazer uma homenagem ao compositor Aldir Blanc, um de seus principais parceiros. As apresentações seguem no mesmo horário, 19h, no Instagram Sesc Ao Vivo e no YouTube Sesc São Paulo .

Sexta-feira (6), o Teatro Paulo Autran, no Sesc Pinheiros, recebe a banda Bixiga 70. Durante a apresentação, o grupo mostra um panorama de sua carreira, com músicas de seus álbuns "I" (2011), "II" (2013), "III" (2015) e "Quebra-Cabeça" (2018).

Nesta sexta, 6, às 21h, o cantor Leozinho Forrozeiro se apresenta na quinta edição da Vaquejada do Grupo Triunfo, que será transmitida em uma live no Facebook, diretamente do município de Garrafão do Norte, nordeste do Pará. O evento tradicional da região, ganha versão digital por conta da pandemia do novo coronavírus.

A TecToy promoverá um festival on-line em seu canal oficial no YouTube, no próximo sábado, 7 de novembro, das 16h à 1h. Entre as atrações estão Joelma, Hungria, Blitz, Toni Garrido, Falamansa, Ira, Pablo, Cheiro de Amor e Yasmin Santos.

Um concerto dedicado à música dos grandes clássicos que marcaram a história do cinema nacional e internacional será apresentado pela Orquestra Ouro Preto no domingo, dia 8, às 11h, no Sesc Palladium, em Belo Horizonte, com transmissão gratuita pelo canal da Orquestra no YouTube. No repertório, estão as músicas que compõem o álbum "Música para Cinema", lançado em 2017, e uma homenagem especial a um dos mais importantes compositores do gênero: Ennio Morricone.

A programação do 36° Festival de Música Brasileira, da Fundação Carlos Gomes será on-line. A programação ocorre entre 8 e 13 de novembro, e será transmitida pelo canal da FCG no YouTube.

O Samba Rubro Negro ocorre neste domingo, 8, no Espaço Keyse, que fica na travessa do Chaco, 376, entre travessa Antônio Everdosa e avenida Pedro Miranda, no bairro do Samba e do Amor.

Cinema

O Centro de Estudos Cinematográficos (CEC) promoverá duas lives em novembro, com reflexões e debates sobre o cinema. A live A Viagem a Tóquio de Sofia Coppola: Uma Conversa sobre o filme Encontros e Desencontros terá participação da acadêmica de direito, ensaísta e pesquisadora Juliana Fonseca Pontes, nesta quinta-feira, 5, às 20h. A proposta é debater sobre o filme de Sofia Coppola, sucesso de crítica em 2003, que tem como um dos temas a solidão no mundo moderno.

Adaptação do clássico de Nelson Rodrigues, “Boca de Ouro”, de Daniel Filho, estreia dia 12 de novembro e será tema de live com os atores Marcos Palmeira, Malu Mader e Fernanda Vasconcellos nesta quinta (5), às 18h, no Instagram da Globo Filmes (@globofilmes). Eles se reúnem para contar histórias de bastidores das filmagens e curiosidades sobre elenco e a produção

A série Cinema #EmCasaComSesc, realizada pelo Sesc São Paulo, disponibiliza gratuitamente ao público novos filmes em streaming pela plataforma do Sesc Digital. Nesta quinta-feira (5), a série estreia o clássico "Lili Marlene", a obra de ficção "A Festa" e o documentário "A Rainha Nzinga Chegou", o filme "Ava Yvy Vera - A Terra do Povo do Raio" pelo Ciclo Autoria Indígena, a obra "Sangue de Pelicano" pela "Mostra Alemã de Cinema: Elas Dirigem!", o título "Nada de Errado", pelo Cine África, além de um programa especial de curtas para a garotada, pelo CineClubinho. Para assistir, basta acessar sescsp.org.br/cinemaemcasa .

O Cinema in Concert - com regência do maestro João Carlos Martins, direção artística de Carlos Mamberti e videocenário assinado por Richard Luís - tem apresentações on-line no dia 7 de novembro (sábado, às 20h). O concerto será transmitido em tempo real, diretamente do Garden Concert Brasil (Mooca Plaza Shopping, São Paulo/SP). Para assistir a transmissão on-line, o público pode adquirir ingressos pelo sympla.com.

O Indie 2020 online traz até 11 de novembro, no site do festival (indiefestival.com.br), 35 filmes, de 16 países, entre longas e curtas, em 43 sessões on-line e gratuitas.

O Brazil Cinefest exibe, até 15 de novembro, 11 curtas-metragens que foram destaque nas edições anteriores do festival – disponíveis de forma gratuita na plataforma Spcine Play.

A CRASH – Mostra Internacional de Cinema Fantástico lança sua 12ª edição, desta vez, totalmente de forma on-line, entre os dias 9 e 13 de dezembro. Os filmes estarão disponíveis gratuitamente pela plataforma brasileira de streaming Darkflix. Outra novidade é que a mostra irá eleger os melhores filmes em três categorias: Curta-metragem nacional, Curta-metragem estrangeiro e Longa-metragem. As oficinas da mostra também serão realizadas por meio de plataforma virtual. Nesta edição, serão três workshops: Efeitos especiais em maquiagem – módulo 2; Black is Beautiful: O cinema blaxploitation de horror; e Criação de trilhas sonoras para filmes de terror. As inscrições para as oficinas poderão ser feitas gratuitamente no site mostratrash.com, a partir do dia 15 de novembro. As vagas são limitadas.

A 2ª edição da Marvel Run chega ao Brasil em formato virtual, e os participantes de todo o país terão três semanas para completar o percurso. Com a proposta de unir o esporte e entretenimento, a edição de 2020 será inspirada no filme “Viúva Negra”, da Marvel Studios, que chega em breve nos cinemas. Esta é a primeira corrida virtual da Marvel da América Latina e ocorre no Brasil entre 22 de novembro e 12 de dezembro. As inscrições seguem até 30 de novembro, pelo site ativo.com.

O Centro Cultural Banco do Brasil promove, até 23 de novembro, a mostra “macaBRo – Horror Brasileiro Contemporâneo”, um passeio sinistro pela produção audiovisual de terror 100% brasileira. Serão exibidas 44 produções entre longas e curtas-metragens da nova geração de diretores e diretoras, assim como de nomes consagrados como José Mojica Marins, o Zé do Caixão. As exibições serão gratuitas e on-line na plataforma darkflix.com.br/macabro, serviço de streaming do gênero Cinema Fantástico. Os filmes ficarão disponíveis 24 horas e com limite de visualizações no caso dos longas, e durante uma semana, para os curtas.

Teatro e Dança

O ator Luís Miranda dá vida a “Madame Sheila”, espetáculo de teatro com exibição online e gratuita, com direção de Monique Gardenberg. A peça segue com exibições às quintas-feiras de novembro, no site teatrounimed.com.br

A ExCompanhia de Teatro propõe uma experiência em um formato único, que integra realidade e ficção e conta com a participação ativa do público na internet. Em ExReality, três artistas disputam um prêmio, com seus celulares expostos 24h por dia, durante 9 dias. Estreia no Teatro Porto Seguro com transmissão on-line, em duas sessões, dia 6 e dia 27 de novembro, cada uma dura nove dias, tempo total da experiência.

“Peri, o indiozinho amazônico” A Companhia de Teatro Luzes apresenta a peça infantil por meio de live no Facebook de Fernando Rassy nos dias 6, 7, 8 e 14 de novembro, sempre às 19h. Sob a direção de Adryelle Oliveira e Fernando Rassy, o espetáculo retrata os costumes, crenças, danças, vocabulário e modo de se relacionar dos indígenas.

Histórias da Cultura Popular, onde serão compartilhados dois trabalhos da artista. No sábado, 7, será lançado Nina Brincadeira de Menina, espetáculo narrativo que conta histórias de vida e arte da saudosa artesã Nina Abreu, famosa por suas criações em brinquedos de miriti. Será lançado no canal Ester Sá no YouTube a série, onde serão compartilhados dois trabalhos da artista. No sábado, 7, será lançado, espetáculo narrativo que conta histórias de vida e arte da saudosa artesã Nina Abreu, famosa por suas criações em brinquedos de miriti.

O grupo de teatro encara pela primeira vez o formato digital para apresentar a Mostra de Repertório On-line do Grupo TAPA, no Teatro Aliança Francesa. As sessões serão transmitidas ao vivo pela plataforma Zoom, todo sábado de novembro, às 19h, com uma peça diferente a cada semana. Os ingressos têm preços populares a partir de R$ 20 e o público pode contribuir com a campanha SOS TAPA, iniciativa que auxilia a manutenção do grupo nesse momento difícil para a área cultural devido a pandemia. Mais informações em grupotapa.com.br/SOS/. A 11ª edição do Circuito Banestes de Teatro apresenta Romeu e Julieta (e Rosalina) com Julia Rabello dia 7 de novembro, às 20h. On-line e gratuito no canal da A 11ª edição do Circuito Banestes de Teatro apresenta Romeu e Julieta (e Rosalina) com Julia Rabello dia 7 de novembro, às 20h. On-line e gratuito no canal da WB Produções. “Cara Palavra”, em temporada on-line aos sábados e domingos, até 15 novembro, no Teatro Porto Seguro. Com direção de Pedro Brício, o espetáculo mescla teatro, música e poesia. Classificação: 16 anos. Ingressos a partir de R$ 20 à venda no site Débora Falabella, Andreia Horta, Mariana Ximenes e Bianca Comparato estreiam o espetáculo, em temporada on-line aos sábados e domingos, até 15 novembro, no Teatro Porto Seguro. Com direção de Pedro Brício, o espetáculo mescla teatro, música e poesia. Classificação: 16 anos. Ingressos a partir de R$ 20 à venda no site tudus.com.br . Informações: contato@teatroportoseguro.com.br e pelo telefone (11) 3226-7300 de sexta a domingo das 14h às 20h. Personagens conhecidos do lendário amazônico chegam a internet nas lives cênicas “Contos do Índio e da Floresta”, que serão apresentadas na plataforma digital Sympla aos sábados e domingos, às 15h. A temporada na plataforma segue até final de novembro. Prisioneiros do Medo – Os Bastidores do Isolamento, que mistura teatro com websérie, já está disponível no YouTube, no canal Dramanet. A primeira temporada, que conta com 10 capítulos, fica em cartaz até o dia 21 de dezembro, com novos episódios todas as segundas-feiras, às 19h. Todas as histórias do projeto estão ligadas ao mesmo tema: o enfrentamento do medo ao longo do isolamento social por conta da pandemia da Covid-19. O Dramanet é um canal de dramaturgia independente no YouTube, criado e idealizado pelo diretor, dramaturgo, roteirista e ator, Ney Ferreira. O Itaú Cultural realiza, até 17 de novembro (às segundas-feiras e terças-feiras), virtualmente, a segunda edição do Complexo Sul, plataforma de intercâmbio internacional de artistas da cena teatral. Toda a programação é gratuita e online, e os ingressos devem ser reservados via Sympla (confira o passo a passo em O Itaú Cultural realiza, até 17 de novembro (às segundas-feiras e terças-feiras), virtualmente, a segunda edição do Complexo Sul, plataforma de intercâmbio internacional de artistas da cena teatral. Toda a programação é gratuita e online, e os ingressos devem ser reservados via Sympla (confira o passo a passo em itaucultural.org.br ).

O Itaú Cultural recebe o Grupo 3 de Teatro para uma programação especial on-line, em novembro, alusiva aos 15 anos da companhia criada por Débora Falabella, Gabriel Fontes Paiva e Yara de Novaes. Haverá a apresentação ao vivo da peça “Contrações” e o registro de “Love, Love Love” seguidos de conversa com o grupo. Ainda, a estreia da websérie “Neste Mundo Louco, Nesta Noite Brilhante + Conversas com Heroínas do Mundo Real” no site (itaucultural.org.br) e o lançamento de um livro digital sobre a trajetória.

Literatura e arte Nesta quinta-feira, 5, a escritora e jornalista Karla Monteiro inaugura a programação do mês da Livraria da Vila com o lançamento de "Samuel Wainer - o homem que estava lá", da Editora Companhia das Letras, que revisita a história do fundador da cadeia de jornais ‘Última Hora’ e um dos maiores nomes da imprensa brasileira de todos os tempos. A transmissão #LiveComAVIla ocorre no Instagram da Livraria da Vila (@livrariadavila), às 19h. A Kamara Kó Galeria realiza o workshop on-line “A imagem no regime estético da arte contemporânea”, com Alexandre Sequeira, entre os dias 6 e 8 de novembro, mediante o pagamento de R$ 285 (parcelado em até 3 vezes) e R$ 250 (parcela única). Inscrições no link: bityli.com/EVkE4. Até dezembro, segue em exposição no Shopping Metrópole Ananindeua a Expo Peru, feira de produtos culturais do país andino. A feira de artesanatos peruanos tem como objetivo aproximar os visitantes do universo cultural do país vizinho. O Itaú Cultural exibe “Caminhos da HQ”, série audiovisual sobre a produção brasileira de quadrinhos até o dia 30 de janeiro de 2021, sempre aos sábados, às 14h. A série traz histórias sobre as trajetórias individuais e em parceria dos autores, temas relacionados a representatividade, público-alvo e os desafios das equipes de edição das ilustrações. O conteúdo pode ser visto no site itaucultural.org.br e canal do Itaú Cultural no YouTube.