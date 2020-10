Autor indica Marcos Palmeira, Cássia Kis e Cristiana Oliveira ao remake de 'Pantanal'

A Globo iniciou a seleção de atores para o remake de ‘Pantanal’, que tem estreia prevista para 2021. Segundo o colunista Fefito, do Uol, o autror da novela de 1990, Benedito Ruy Barbosa, indicou os nomes da novela original que gostaria de ver na nova trama.

A adaptação está a cargo de Bruno Luperi, e a direção é de Rogério Gomes.

O autor indicou alguns atores que pretende homenagear, como Marcos Palmeira, Cássia Kis e Cristiana Oliveira. Antonio Fagundes também é dado como certo.

Porém, Cristiana não deve assumir o papel principal de Juma Marruá novamente. A colunista do Globo, Patrícia Kogut, revelou que a substituta é uma atriz novata com características parecidas à da atriz da versão original. Mas o nome não foi revelado ainda. Já Kis, que interpretou a mãe de Juma, no folhetim, confirmou que está em negociação para um novo papel no remake.

A emissora também corre atrás de cantores sertanejos para interpretar os personagens que antes pertenceram a Sérgio Reis e Almir Sater. Entre os os nomes que circulam na emissora estão artistas como Gabriel Sater, Luan Santana e Lucas Lucco.

Ainda de acordo com a reportagem, Luperi e Rogério Gomes estão em busca de uma “produção tão marcante quanto a original”, mas o enredo será adaptado aos dias atuais, com todos os problemas que afetam a região do Pantanal na atualidade, como as queimadas e o desmatamento.