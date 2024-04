Pedro Lins dá cara nova ao 'Pequenas Empresas & Grandes Negócios' que mostra o açaí de Abaetetuba

Há mais de 30 anos no ar, na TV Globo, o programa ‘Pequenas Empresas & Grandes Negócios’, chega de cara nova no próximo domingo (05/05). Mais dinâmico e interativo, o dominical estará sob o comando de Pedro Lins, que, desde os tempos de comando dos telejornais locais de Pernambuco, gosta de sair do estúdio e estar em contato com a audiência. Com dicas, projeções de mercado e histórias inspiradoras, o programa vai viajar o Brasil e terá o Pará presente nessa estreia

Para mostrar a importância de se trabalhar conectado, fornecedores, empresas e clientes estão em uma cadeia de produção e consumo simbolizada pelo açaí, já neste primeiro episódio da nova temporada. Pedro vai até Abaetetuba, nordeste do Pará, entender como a fruta gera riqueza para uma comunidade de ribeirinhos, para os donos de uma fábrica que beneficia o produto para exportação e para um empresário que traz a inovação para essa corrente: ele compra o caroço da fruta, descartado pela fábrica, para fazer biopainéis, vendidos para indústrias da construção civil.

“O que o Brasil está falando, o ‘Pequenas Empresas & Grandes Negócios’ está falando. Um programa que vai inspirar, impactar, ensinar, informar quem quer empreender, quem já empreende e quem está querendo acompanhar um ótimo programa de histórias com o espírito empreendedor que só o brasileiro tem, no domingo de manhã”, declara Pedro Lins.

Ainda no episódio de estreia, vamos conhecer a história do recifense Silvio, de apenas 25 anos, que abriu um lava a jato com serviço de estética automotiva, focado em atender o público da periferia da cidade. Outra história interessante é a da doceira Diana, conhecida como a Rainha do Pão Delícia de Salvador. Em 2023, Diana terminou a faculdade de gastronomia e já dá aulas a outros empreendedores.

De alma empreendedora, o apresentador, jornalista e especialista em Marketing Digital, com 15 anos de experiência em Comunicação, sempre valorizou trajetórias de luta e conquistas, e no programa não será diferente.

“Sou de uma família empreendedora, e vi dentro de casa o que muitos brasileiros enfrentam quando decidem abrir o próprio negócio. Somos um povo corajoso, persistente, e, apesar das incertezas do sucesso do negócio, acreditamos na nossa capacidade de nos refazer diante das dificuldades. É sobre ter esse DNA criativo, inovador, que busca soluções e gera oportunidades. No ‘Bom Dia Pernambuco’ e no ‘NE1’ eu pude mostrar inúmeras vezes a história de gente que só tinha a ideia e a coragem, mas acreditou no sonho do negócio e fez acontecer. Está na veia do brasileiro encontrar novos caminhos diante dos obstáculos”, completa o novo apresentador.



Na nova fase do programa, o objetivo é aumentar a quantidade de histórias regionais, para que os brasileiros de diferentes localidades se inspirem e se identifiquem cada vez mais.

“A ideia é seguir com o DNA do programa e fazer ainda mais, contando as grandes histórias por trás dos pequenos negócios. Seis em cada dez brasileiros sonham em empreender, vamos mostrar essa garra, essa diversidade, de Norte a Sul do país, com um olhar humanizado. Para isso, contaremos com a parceria das nossas afiliadas. E estaremos em sintonia com o calendário do brasileiro. O 'Pequenas Empresas & Grandes Negócios' vai estar onde o empreendedor está, sempre com o Pedro conduzindo os episódios”, adianta Bianca Lopes, diretora-geral do programa.



‘Pequenas Empresas & Grandes Negócios’ vai ao ar aos domingos, logo após o ‘Globo Comunidade’. Com início em 5 de maio, a nova temporada tem direção-geral de Bianca Lopes, redação final de Antonio Stotz e produção de Adriana Moraes.