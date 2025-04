Globo prepara maratona de quatro dias para comemorar seis décadas de televisão brasileira

Para celebrar seis décadas de história, a TV Globo preparou uma programação especial entre os dias 25 e 28 de abril, reunindo mais de 60 horas de conteúdo que revisita momentos marcantes da emissora e aponta para o futuro da televisão aberta no Brasil. As novidades foram anunciadas durante uma coletiva de imprensa conduzida pela jornalista Maju Coutinho, nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, na última quarta-feira (02/04).

VEJA MAIS

“A televisão não é mais a mesma, e nós também não somos. A Globo do futuro já está aqui: é a Globo que está no seu celular, é a Globo do streaming. Isso vai ganhar novos contornos com a chegada da TV 3.0, que estamos construindo há algum tempo e começa a se materializar este ano”, iniciou Amauri Soares, diretor dos Estúdios Globo, da TV Globo e Afiliadas.

Esquenta

Antes mesmo do início oficial da maratona comemorativa, o público poderá matar a saudade de um dos programas mais icônicos da casa. Na noite do dia 24, logo após a novela ‘Vale Tudo’, vai ao ar uma edição especial do ‘Vídeo Show’. O reencontro de antigos apresentadores — entre eles Miguel Falabella, Cissa Guimarães, Angélica, André Marques, Otaviano Costa, Monica Iozzi e Joaquim Lopes — promete momentos nostálgicos, com quadros como o clássico “Falha Nossa” e matérias inéditas que conectam o passado ao presente.

Na sexta-feira, 25, o ‘Globo Repórter’ apresenta uma edição temática que percorre os bastidores da emissora e relembra os desafios e as transformações vividas ao longo de seis décadas de televisão. A ideia, segundo Leonora Bardini, diretora executiva da TV Globo, é construir uma programação complementar e abrangente.

“Cada conteúdo, dentro do seu DNA e com seu apresentador, vai estar celebrando e trazendo nuances. Quem estiver em casa poderá acompanhar toda essa trajetória no entretenimento, na dramaturgia, no jornalismo e no esporte”, afirmou.

Lar dos brasileiros recebe festa

O sábado, 26, data oficial do aniversário, será marcado por uma programação especial desde as primeiras horas do dia. O ‘Bom Dia Sábado’ abre a agenda comemorativa, seguido por ‘Pequenas Empresas e Grandes Negócios’ e ‘É de Casa’.

Segundo a apresentadora do programa, Maria Beltrão, todos os quadros da atração serão voltados para a história da emissora. “Todos os quitutes que serão servidos para os nossos convidados na casa têm a ver com uma novela”, afirmou.

Entre as delícias que resgatam memórias afetivas do público estão os pastéis da Dona Jura (O Clone), o hot dog do Félix (Amor à Vida) e os sanduíches naturais de Raquel Accioli (Vale Tudo). Além disso, o programa receberá convidados que marcaram a trajetória da teledramaturgia, do jornalismo e do esporte da emissora.

Além disso, o público também poderá assistir a uma edição inédita do ‘Vídeo Game’, comandado por Angélica, com casais famosos competindo em provas sobre a história da emissora.

Outros programas também ganham conteúdos comemorativos, como o ‘Caldeirão com Mion’, novelas em exibição, telejornais locais e o ‘Altas Horas’, que recebe convidados especiais. A novela ‘Volta Por Cima’ terá seu último capítulo exibido excepcionalmente no sábado, como parte da celebração.

No domingo, 27, a programação continua com conteúdos temáticos no ‘Globo Rural’ e ‘Esporte Espetacular’. A ‘Temperatura Máxima’ exibe o filme inédito ‘A Fábrica de Sonhos’, escrito por Jorge Furtado e Guel Arraes. No ‘Domingão com Huck’, o foco será a memória dos programas de auditório da TV brasileira. Já o clássico entre Flamengo e Corinthians, direto do Maracanã, terá cobertura especial como parte da homenagem, incluindo um show do cantor Belo.

O ‘Fantástico’ estreia uma nova abertura e, após o seu fim, será apresentado o primeiro episódio da série documental ‘Gloria’, que homenageia Gloria Maria com depoimentos e imagens inéditas. A série terá quatro episódios.

A segunda-feira, 28, encerra a comemoração com mais homenagens e estreias. O ‘Mais Você’ promove uma competição para escolher o bolo oficial de aniversário da festa. À tarde, a ‘Sessão da Tarde’ exibe o filme ’Coisa de Novela’, estrelado por Susana Vieira e Valentina Herszage.

Para os noveleiros de plantão, também tem novidade! Às 19h, estreia a novela ‘Dona de Mim,’ de Rosane Svartman, com elenco formado por Tony Ramos, Claudia Abreu, Clara Moneke e Juan Paiva.

Grande apresentação

Uma das programações mais aguardados é o ‘Show 60 Anos’, uma superprodução que, que acontece ainda na segunda-feira, e vai reunir mais de 400 artistas da emissora em apresentações musicais, encenações, encontros de personagens marcantes, jornalistas e atletas. Com direção artística de Antonia Prado e direção de gênero de Monica Almeida, o espetáculo mistura trechos pré-gravados e apresentações ao vivo, transformando os estúdios da Globo em um grande palco.

“Acho que o ponto de partida foi a escuta. Reunimos muitas pessoas, ouvimos talentos e profissionais de várias áreas. Dessas conversas, surgiu a certeza de que essa festa precisava acontecer aqui, com os estúdios como protagonistas”, contou Monica.

Já Antonia reforça o caráter simbólico da produção. “É um tributo à televisão aberta, à sua história e ao seu futuro. O público é o protagonista. Sempre nos perguntamos o que ele quer ver, o que quer rever e como podemos agradecer. Esse encontro de gerações é o coração do show”, afirmou.