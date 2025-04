Belo fará show no Maracanã antes do clássico Flamengo x Corinthians pelo Brasileirão

O cantor Belo fará o show de abertura do jogo entre Corinthians e Flamengo, partida válida pelo Campeonato Brasileiro, marcada para o dia 27 de abril, às 16h, no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro.

VEJA MAIS

A informação foi revelada pela diretora do canal TV Globo, Leonora Bardini, durante coletiva de imprensa concedida nesta quarta-feira (2) para divulgação da programação que marca os 60 anos da emissora, comemorados no próximo dia 27 de abril.

"Vou dar um 'spoiler' aqui que a gente vai ter um super show antecedendo o jogo, um show do Belo. Vai ser um 'SuperBowl', para todo mundo entrar no clima", revelou a diretora.