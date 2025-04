Dira Paes irá reviver Solineuza no show de 60 anos da TV Globo

A atriz Dira Paes vai reviver a personagem Solineuza no show de 60 anos da TV Globo, que será exibido no dia 28 de abril, logo após a novela Vale Tudo. A superprodução, com direção artística de Antonia Prado e direção de gênero de Monica Almeida, promete grandes números musicais, encontros inéditos de talentos e personagens icônicos.

O especial também celebrará conquistas históricas do esporte, momentos marcantes do jornalismo, da música e das novelas que fizeram história na televisão brasileira. Será um convite para reviver cenas inesquecíveis e conferir, em primeira mão, passagens inéditas que reafirmam a magia do audiovisual nacional.

Nesta terça-feira (1º de abril), Dira Paes esteve na emissora ao lado de Miguel Falabella e Marisa Orth, que também vão reviver seus personagens icônicos, Caco Antibes e Magda, da série Sai de Baixo. O trio participou de gravações e ensaios para o especial, reforçando a proposta do evento de reunir figuras inesquecíveis da teledramaturgia brasileira.

Além do show, a atriz paraense também voltará a interpretar Solineuza, conhecida como Pôia, na terceira temporada da série Encantado’s. Na nova fase da produção, a personagem será uma cliente do mercado onde a trama se passa. Sucesso nos anos 2000, Solineuza conquistou o público com seu humor único, tornando-se um dos papéis mais marcantes da carreira de Dira Paes.