'É do Pará' estreia nova fase com Carlos Brito e primeiro programa traz vivências ribeirinhas

O programa 'É do Pará', da TV Liberal, está de cara nova! A emissora usou as redes sociais para revelar ao público que vai estrear uma nova fase a partir do próximo sábado (18), com Carlos Brito assumindo a apresentação. Após dois anos longe da emissora, o jornalista, querido pelo público paraense, retorna para conduzir a atração que celebra a cultura, as histórias e as tradições do Estado.

Uma das propostas do programa é trazer ainda mais proximidade com o público e continuar destacando o que já de melhor no Pará. O episódio de estreia de Brito vai abordar a relação única dos paraenses com os rimos e a natureza que cerca a região, tendo como tema “Vivências Ribeirinhas”. O programa vai ao ar a partir das 11h45 na filiada da TV Global, com possibilidade de rever a edição na plataforma da Globoplay.

Com raízes na periferia de Belém e em uma família com origens em Bragança e no Maranhão, Carlos Brito compartilha a importância de sua vivência pessoal na forma como irá conduzir o programa. “Eu sou nascido e criado na periferia de Belém, lá na baixada do Marco. Parte da minha família é de pescadores, lá do interior de Bragança, e a outra parte é de uma comunidade quilombola, no Maranhão”, contou.

Ele também destacou a diversidade cultural do povo paraense e como isso se reflete no programa. “O povo paraense é a reunião de tudo isso, do indígena, do quilombola, do ribeirinho, e é com essas riquezas que ele oferece cultura, arte, sabedoria. Não tem fórmula, nem segredo. É se entregar, é ser natural, é exercer a empatia, o poder de escuta, dar voz a quem precisa ser ouvido”, explicou.

Brito revelou que a proposta da nova fase do programa será de resgatar e valorizar as raízes do Pará, abrangendo desde a periferia até as tradições indígenas e quilombolas. “A gente quer mostrar o que é raiz, desde a periferia e toda a sua potência, passando pelas tradições indígenas, embarcando na riqueza das comunidades quilombolas, a vida simples e cheia de amor do ribeirinho. O É do Pará vem com novas experiências, novas histórias e realidades surpreendentes e emocionantes”, afirmou.

Para o jornalista, assumir a missão de comandar o programa é um verdadeiro prêmio. “É um privilégio mostrar o nosso Estado por essa perspectiva. Destacar as belezas e as riquezas desse ‘Parazão’ por um ângulo bem próximo das pessoas, com muitas histórias, cores e sabores. O programa faz uma conexão dos paraenses. Ele é regado a memórias afetivas. Tem gente que assiste às reportagens e volta ao passado, lembra da infância, do interior, do cheiro da vó. Tem muito sentimento envolvido”, disse.

Ele também ressaltou a importância da equipe do programa, composta por profissionais paraenses dedicados e apaixonados pelo estado. “É um programa feito por paraenses, extremamente atentos e dedicados. São produtores, estagiários, editores, repórteres cinematográficos, roteiristas e técnicos apaixonados por esse lugar maravilhoso”, afirmou.

O apresentador também destacou a relevância do legado deixado por Tainá Ayres, que esteve à frente do programa anteriormente. “Cada profissional que passou pelo É do Pará deixou um pouquinho da sua marca, da sua vivência, da sua história. Com a Tainá não foi diferente. Ela deixou um legado muito bacana, entregou muita coisa boa, com o profissionalismo, com o carisma dela e com o carinho que ela tinha por esse programa e isso cativou o público”, refletiu Carlos Brito.

Para a nova fase do programa, o jornalista promete uma abordagem autêntica e espontânea, que estará ainda mais próxima dos personagens e das histórias. “Vai ter muita naturalidade, muita espontaneidade, muita entrega e interação. É tocar, saborear, se tiver que subir em árvore, a gente sobe, se tiver que mergulhar a gente mergulha. A ideia é fazer com que o telespectador se emocione ainda mais com o programa”, revelou.