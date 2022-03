BBB 22: Scooby diz que 'açaí de verdade é do Pará' e Eliezer afirma: 'Me surpreendi'

O açaí do Pará foi novamente pauta das conversas dos participantes do ‘BBB 22’, na noite desta sexta-feira (18), enquanto esperavam o programa começar ao vivo, na TV Globo. Gustavo, Eliezer, Laís e Scooby conversavam no quarto Lollipop, quando o surfista comentou sobre a demanda mundial do fruto e, declarou que o “açaí verdadeiro” é consumido apenas no Norte.

Durante o papo, Eli, que é carioca, revelou ter provado a fruta roxa em uma viagem feita à Alter do Chão, em Santarém, em agosto de 2021. O brother disse ter se surpreendido com a cidade. Scooby, por sua vez, acrescentou que "o Pará, é único lugar do país, em que o açaí pode ser degustado puro”.

Laís, que perdeu o pai durante uma viagem ao interior do Estado e tem uma irmã morando em Belém, então, entrou na conversa e explicou aos participantes como “se come o açaí” na cidade. Ela disse que os paraenses costumam comer o fruto acompanhado de ingredientes salgados como “arroz e feijão”.

Por fim, Scooby acrescentou que o “açaí do Norte é muito forte”. E essa não é a primeira vez que os brothers falam sobre o fruto típico do Pará. A cantora Nayara Azevedo já chegou a comentar sobre o “Guaraná da Amazônia”, que é vendido na Praça Brasil, em Belém. Relembre:



(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)