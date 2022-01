Aprenda a fazer o 'guaraná da Amazônia’ vendido na Praça Brasil elogiado por Naiara no ‘BBB 22’

O ‘guaraná da Amazônia’, como é conhecido o xarope da fruta batido com açaí, leite em pó e amendoim, vendido na Praça Brasil, em Belém, virou um dos assuntos comentados dentro do ‘BBB 22’, do domingo (30). Isso porque, a cantora sertaneja Naiara Azevedo, confessou 'amar a iguaria gourmetizada', que mistura vários ingredientes da região.

Além dos ingredientes que ajudam o 'guaraná' a virar um milkshake, os donos das barraquinhas, localizadas no centro da cidade, também misturam no liquidificador ovo de codorna, catuaba e castanha do Pará. Claro, sempre à gosto do cliente.

Acompanhe o passo a passo da receita do 'Guaraná da Amazônia':

'Guaraná da Amazônia' sabor açaí (Reprodução/ Redes sociais)

INGREDIENTES:

120 ml de xarope de guaraná;

120 ml de leite;

100 g de polpa de açaí;

1/2 xícara de amendoim torrado;

1/2 colher (sobremesa) de guaraná em pó;

1/2 colher (sobremesa) de catuaba em pó a gosto;

400 ml de gelo (mais ou menos uma forma de gelo);

3 castanhas do Pará;

3 ovos de codornas a gosto.

MODO DE PREPARO:

Bater todos os ingredientes no liquidificador. Agora é só servir no copo. Pode acrescentar banana, moranga, calda de caramelo e flocos de granola, se quiser.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão da coordenadora do portal OLiberal.com, Heloá Canali)