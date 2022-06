Abiu: o que é, benefícios e como comer

Abiu, com nome científico de Pouteria Caimito, é uma fruta originária da Região Amazônica do Brasil e em diversos países do continente sul-americano. Também pode ser encontrada na América Central, devido a facilidade da fruta em se adaptar à áreas de várzea ou solos com boa umidade, características típicas desses territórios. Contendo dois tipos de espécie, o amarelo e roxo, o principal traço do Abiu é a textura gelatinosa que dá uma sensação de boca "colada".

O nome da fruta é de origem Tupi-guarani e significa "fruta com ponta" ou "fruta bicuda". Esta característica pode ser vista no seu formato redondo ou oval, com casca fina, e uma polpa de sabor doce na cor branca que possui cerca de duas sementes negras, lisas e oblongas. A árvore dessa fruta, o Abieiro, pode medir de 6 a 24 metros. Já o Abiu, pode pesar em torno de 150g a 600 gramas.

O nome da fruta é de origem Tupi e significa "fruta com ponta" ou "fruta bicuda". (Instagram / @anieleferreira01)

O Abiu roxo, também conhecido como caimito, tem características bem parecidas com a versão amarela, mas a sua árvore é menor, medindo entre 10 a 18 metros e a frutificação ocorre entre os meses de julho a dezembro. Cada fruto também pode ter o dobro de sementes, cerca de 10, porém, também é possível achar frutos sem sementes.

Por que o abiu “cola” a boca?

O principal motivo que leva a essa sensação de "boca colada" é porque a fruta é consumida da maneira errada. É necessário escolher as frutas maduras, com casca bem amarela. Caso contrário, a casca libera um látex branco e viscoso que, em contato com o ar, resseca e se torna aderente à boca, ocasionando a sensação de "cola" nos lábios.

Entretanto, a solução para esse problema é simples: basta usar algum tipo de óleo vegetal no local afetado pelo "grude".

Quais os benefícios do Abiu?

A fruta contém cerca de 95 calorias em uma porção de 100g de polpa e uma vasta quantidade de proteínas e vitaminas A e C que podem auxiliar na qualidade de vida. Confira outras vantagens de consumir a fruta:

O Abiu tem uma vasta quantidade de proteínas e vitaminas A e C que podem auxiliar na qualidade de vida. (Instagram / @puertoricoproduce)

Anemia: o Abiu possui um composto chamado clorofila, que pode funcionar como uma espécie de purificador sanguíneo. Além disso, é rica em vitaminas e minerais que aumentam absorção de ferro pelo organismo;

o Abiu possui um composto chamado clorofila, que pode funcionar como uma espécie de Além disso, é rica em vitaminas e minerais que aumentam absorção de ferro pelo organismo; Cicatrizador: contém vitamina E, que auxilia no combate de radicais livres e pode combater envelhecimento da pele e ajudar em cicatrizações;

contém vitamina E, que auxilia no combate de radicais livres e pode combater e ajudar em cicatrizações; Estômago e intestino: essa fruta possui bastante fibras e pode auxiliar no bom funcionamento do sistema digestivo, evitando diarréias e constipação;

essa fruta possui bastante fibras e pode auxiliar no bom funcionamento do sistema digestivo, evitando diarréias e constipação; Saúde dos olhos: Na medicina popular brasileira, o chá de Abiu pode ser utilizado como uma compressa para aliviar doenças oculares, como terçol.

Como consumir o Abiu?

O Abiu pode ser encontrado entre os meses de abril a julho. Com um sabor adocicado, a fruta é mais consumida na forma in natura, mas também pode ser usada como ingrediente para geleias. bolos e até bebidas. Confira abaixo algumas dicas de receitas com Abiu que a Redação Integrada de O Liberal escolheu:

O Abiu pode ser usado como ingrediente para geleias e até bebidas (Foto / Caipirinha Prendada)

Caipirinha com Abiu

INGREDIENTES

1 limão Tahiti

2 colheres (sopa) de açúcar refinado

70 ml de cachaça prata

2 abiu

gelo a gosto

MODO DE PREPARO

Descasque o limão, deixando um pouco da casca. Corte-o em 5 partes, tirando o miolo. Coloque o limão com a polpa para cima. Corte a Abiu sem tirar a casca e coloque no copo junto com o limão; Acrescente o açúcar e amasse bem para soltar o caldo do limão e o sabor da Abiu; Coloque o gelo e acrescente a cachaça; Por fim, decore a borda com um pedaço de limão. Com informações do portal Caipirinha Prendada

Bolo de abiu

Bolo de Abiu (Foto / ISTOCK)

INGREDIENTES

2 copos de farinha de trigo integral

2 colheres de sopa de margarina

1 colher de sobremesa de fermento

1 xícara de chá de açúcar mascavo

1 copo de leite

1/2 kg de abiu

Raspas de limão

MODO DE PREPARO

Lave os Abius, retire as sementes e leve para bater no liquidificador junto com o açúcar, a margarina e o açúcar; Depois da mistura ficar líquida, adicione a farinha, o fermento, o leite e volte a bater até obter uma massa homogênea; Transfira para uma forma untada e enfarinhada; Leve ao forno a 180°C por meia hora ou até dourar. Com informações do portal Receitaria.

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)