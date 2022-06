Ingá: o que é, benefícios e como comer

A fruta da região amazônica Ingá, com nome científico Inga feuillei, é comum ser encontrada em lugares nas margens de rios e lagos. O gênero Inga possui cerca de 381 espécies reconhecidas e o centro da diversidade dos inúmeros tipos do fruto é a floresta amazônica, mas também pode ser encontrada no México, Antilhas e em toda a América do Sul.

As ingazeiras podem atingir 15 metros de altura e possuem flores de coloração branco-esverdeada. As Ingás podem ser encontradas durante todo o ano e umas das espécies mais conhecidas são as com as sementes envolvidas por uma sarcotesta branca, fibrosa, adocicada, revestidas por uma vagem verde e grande, que pode chegar a medir 1 m de comprimento.

O nome da fruta é de origem Tupi e significa "embebido, empapado, ensopado", em referência à sua polpa aquosa que envolve as sementes. Muitas pessoas guardam lembranças afetivas dessa fruta de sabor doce, descrita em muitas literaturas amazônidas como "fruta da infância". A ingazeira ocorre com mais predominância nas regiões mais afastadas do centro da cidade.

Quais os benefícios da Ingá?

A fruta contém cerca de 60 calorias em uma porção de 100 g de polpa. Além disso, a Ingá tem inúmeros benefícios para o bom funcionamento do intestino. Confira outras vantagens de consumir a fruta:

Prevenção contra problemas na visão: a Ingá tem uma grande concentração de vitamina A, nutriente responsável pela proteção da córnea, o tecido transparente localizado na parte anterior do olho, que recebe e transmite luz;

Fortalecimento dos ossos: pode prevenir artrite, artrose e osteoporose, por conta da concentração de cálcio presente;

pode prevenir artrite, artrose e osteoporose, por conta da concentração de cálcio presente; Aumenta a imunidade: graças às vitaminas e antioxidantes contidos na composição, também pode ajudar no alívio de inflamações e até a prevenir o envelhecimento precoce da pele.

Como consumir a Ingá?

Na região Amazônica, o fruto é mais consumido in natura, mas a polpa pode ser transformada em sucos, vitaminas e smoothies. Apesar disso, a Redação Integrada de O Liberal selecionou uma receita para você inovar e apreciar esse fruto. Confira:

O fruto é mais consumido in natura, mas a polpa pode ser transformada em sucos, vitaminas e smoothies

Mousse de ingá

INGREDIENTES

2 unidades de ingá;

2 colheres (sopa) cheias de leite em pó;

½ xícara (chá) de água;

3 colheres (sopa) rasas de açúcar;

1 colher (sopa) de gelatina em pó;

1 xícara (chá) de leite desnatado.

MODO DE PREPARO

Cozinhar a ingá na água por cerca de 20 minutos; Passado esse tempo, desligue o fogo e retire os caroços; Em seguida, bata-os no liquidificador com o leite em pó, com a água e com o açúcar. Por último, vá adicionando o leite aos poucos; Acrescente a gelatina sem sabor, preparando-a normalmente de acordo com as instruções da embalagem; Feito isso, despeje a mistura em um recipiente apropriado para servir e leve à geladeira; Quando atingir uma consistência de mousse, sirva à vontade.

