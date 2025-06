Mousse de coco com 2 ingredientes é a receita da Ana Maria Braga de hoje (20/06)

O Mousse de coco com dois ingredientes é uma receita simples da Ana Maria Braga e rende oito porções. A sobremesa precisa de apenas dois minutos de liquidificador e de mais duas horas na geladeira para ficar bem firme. Você pode servir o doce depois do almoço em família e também nas datas comemorativas, como no fim de ano.

Essa é a receita de hoje do programa "Mais Você". Saiba mais como fazer:

Ingredientes do Mousse de coco com 2 ingredientes da Ana Maria Braga

200 gramas de marshmallow branco (tipo rolha)

1 litro de leite de coco

coco queimado ralado a gosto (opcional)

Modo de preparo do Mousse de coco com 2 ingredientes da Ana Maria Braga

Em uma tigela coloque 200 gramas de marshmallow branco, 1 litro de leite de coco e leve ao micro-ondas por mais ou menos 2 minutos ou até esquentar. Dica: pode esquentar na panela até que comece a borbulhar.

Retire do micro-ondas (ou panela), transfira para o liquidificador e bata bem por 2 minutos. Observação: também pode bater junto castanha, amendoim, paçoca ou pedaços de coco.

Distribua em 8 taças ou copos individuais e leve ao freezer por, no mínimo, 2 horas (ou de 1 dia para o outro na geladeira).

Retire do freezer, salpique coco queimado a gosto e sirva.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)