Dia dos Namorados: Veja receitas simples e fáceis para o jantar a dois

Nada melhor que comemorar o Dia dos Namorados com um jantar especial a dois simples de preparar e repleto de sabor. Se você quer surpreender seu parceiro ou parceira nessa data especial, confira a seleção de receitas práticas e testadas, pensadas para trazer alegria e carinho à mesa.

Escolha suas preferências — veja abaixo as sugestões com ingredientes, modo de preparo e tempo estimado — e encante a pessoa amada.

Pratos principais

Moqueca de peixe tradicional

Aprenda a receita de moqueca prática e deliciosa, com ingredientes frescos e sabor marcante.

Porção: 2 pessoas

Tempo total: 45 minutos (inclui 10 min de descanso)

Ingredientes:

400 g de filé de cação ou outro peixe branco firme

2 colheres (sopa) de azeite

2 colheres (sopa) de azeite de dendê

150 ml de leite de coco

2 dentes de alho picados

1 cebola em rodelas

1 tomate em rodelas

1/4 pimentão amarelo (em tiras de 0,5 cm)

1/4 pimentão verde (em tiras de 0,5 cm)

1/2 pimenta dedo-de-moça sem sementes picada

Coentro, salsinha e cebolinha a gosto

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Farofa de limão:

40 g de manteiga

1 xícara (chá) de farinha de mandioca peneirada

Raspas de 1 limão

Sal a gosto

Modo de preparo:

Tempere o peixe com sal e pimenta.

Em uma panela, monte camadas com tomate, cebola, pimentões, alho, ervas e a pimenta.

Coloque o peixe por cima e regue com o leite de coco e azeite de dendê.

Tampe e cozinhe por 15 minutos.

Prepare a farofa dourando a farinha na manteiga e finalize com as raspas de limão.

Sirva ao lado da moqueca.

Quiche francesa clássica

Uma receita de quiche versátil, que permite diversos recheios. Ideal para impressionar sem complicações.

Porção: 2 pessoas

Tempo total: 2h30 (inclui 2h de resfriamento)

Massa:

3/4 xícara (chá) de farinha de trigo

50 g de manteiga gelada

1/2 colher (chá) de sal

25 ml de água gelada

Recheio de creme de ovos:

65 ml de creme de leite fresco (ou de caixinha)

2 ovos grandes

Sal, pimenta-do-reino e noz-moscada a gosto

Complementos (opcionais):

Queijo gruyère (90 g), cogumelos, espinafre, escarola, alho-poró, tomatinhos, bacalhau, linguiça, calabresa, bacon ou outro de sua preferência.

Modo de preparo:

Prepare a massa e asse parcialmente.

Refogue os complementos escolhidos, se necessário.

Misture os ingredientes do creme de ovos.

Monte a quiche com o queijo, os complementos e o creme.

Asse até dourar e firme.

Sobremesas doces e delicadas

Creme brûlée na airfryer

Clássico francês com casquinha de açúcar caramelizado — e feito na airfryer!

Porção: 2 pessoas

Tempo total: 20 minutos + tempo de geladeira

Ingredientes:

3 gemas

1 xícara (chá) de creme de leite

50 ml de leite

4 colheres (sopa) de açúcar

1 colher (chá) de essência de baunilha

1 colher (sopa) de açúcar cristal (para caramelizar)

Modo de preparo:

Bata as gemas com o açúcar até obter um creme claro.

Aqueça o creme de leite e incorpore às gemas, adicionando a baunilha.

Peneire e distribua em ramequins.

Asse na airfryer a 160°C por 10 a 15 minutos.

Leve à geladeira por 2 horas.

Antes de servir, polvilhe açúcar cristal e queime com maçarico ou gratine na airfryer para formar a crosta.

Panna cotta com calda de morango

Sobremesa italiana leve e perfumada, servida com calda fresca de morango.

Porção: 2 pessoas

Tempo total: 15 minutos + tempo de gelar

Ingredientes:

120 ml de leite

1/4 xícara (chá) de açúcar

120 ml de creme de leite fresco

1/2 envelope de gelatina incolor sem sabor

1/2 colher (café) de essência de baunilha

1/4 colher (café) de essência de amêndoas

Óleo para untar

Para a calda:

1/4 xícara (chá) de água

1/4 xícara (chá) de geleia de morango

1 morango para decorar

Modo de preparo:

Ferva o leite, açúcar e creme de leite.

Acrescente a gelatina dissolvida, a baunilha e a essência de amêndoas.

Coe e distribua em forminhas untadas.

Leve à geladeira até firmar.

Prepare a calda misturando a água e a geleia.

Sirva com a calda e um morango decorativo.

Finalize com afeto

Com essas receitas simples e charmosas, você tem tudo para viver um jantar romântico e inesquecível. Mais do que os pratos, o segredo está no carinho e na dedicação colocados em cada preparo. Agora é só colocar a mão na massa e transformar o jantar em uma celebração do amor.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)