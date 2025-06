Coxinha de liquidificador? aprenda a receita do salgado de forma prática e deliciosa

A clássica coxinha de frango pode ganhar uma versão ainda mais prática e irresistível! Nesta receita, a massa é feita no liquidificador, garantindo mais agilidade no preparo sem perder o sabor tradicional. Confira o passo a passo e surpreenda com uma coxinha cremosa e deliciosa que vai conquistar todos os paladares:

Ingredientes

Para a massa:

2 e 1/2 xícaras (chá) de leite

2 xícaras (chá) de farinha de trigo

2 colheres (sopa) de manteiga

2 envelopes de caldo de galinha em pó

Leite gelado (para empanar)

Farinha de rosca (para empanar)

Óleo (para fritar)

Para o recheio:

2 colheres (sopa) de manteiga

1 cebola picada

2 dentes de alho amassados

1 tomate sem sementes picado

3 xícaras (chá) de peito de frango cozido e desfiado

Sal, pimenta-do-reino e salsa picada a gosto

1/2 xícara (chá) de requeijão cremoso tipo Catupiry

Modo de preparo

Recheio:

Em uma panela, aqueça a manteiga em fogo médio e refogue a cebola e o alho por cerca de 3 minutos. Acrescente o tomate e o frango desfiado, mexendo bem. Tempere com sal, pimenta e salsa a gosto. Adicione o requeijão cremoso, misture até incorporar e deixe esfriar.

Massa:

No liquidificador, bata o leite, a farinha de trigo, a manteiga e o caldo de galinha até obter uma mistura homogênea. Transfira para uma panela e cozinhe em fogo médio, mexendo sempre, até a massa engrossar e soltar do fundo da panela. Despeje sobre uma superfície lisa (como uma pedra de mármore) e espere esfriar.

Com a massa morna, pegue pequenas porções, abra na mão e coloque um pouco do recheio. Modele no formato de coxinha. Em seguida, passe as coxinhas no leite gelado, depois na farinha de rosca, e frite em óleo quente até dourarem.

Escorra em papel-toalha e sirva ainda quentinhas. Se desejar, decore com salsinha picada.