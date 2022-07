Tucumã: o que é, benefícios e como comer

Muito comum nos estados da região norte e em diversos países da América do Sul, o Tucumã, com nome científico de Astrocaryum vulgare, é o fruto de uma palmeira que pode chegar até os 15 metros de altura. Com inúmeros benefícios e utilidades, o Tucumã está presente na alimentação de indígenas, nos laboratórios de cosméticos e é um dos insumos da Amazônia que mais apareceram em estudos científicos publicados entre 2017 e 2021.

O nome da fruta é de origem Tupi e significa “fruta de planta espinhosa”, característica das folhas e tronco da palmeira com espinhos negros. Os frutos de polpa grudenta e fibrosa e casca amarelo-esverdeada ou avermelhada são muito populares no estado do Amazonas, principalmente para a produção do sanduíche X-caboquinho. O alimento já faz parte da cultura local e, em 2019, foi aprovado um projeto de lei que o tornou Patrimônio Cultural e Imaterial de Manaus, capital do estado.

A palmeira de Tucumã (Foto / frutiferas.com.br)

Em outras regiões, o Tucumã também é conhecido como: acaiúra, acuiuru, coqueiro-tucumã, tucum, tucumã-açu, tucumã-arara, tucum-açu, tucumaí-da-terra-firme, tucumãí-uaçu, tucumã-piririca, tucumã-purupuru, tucum-do-mato e tucumã-do-amazonas.

Quais os benefícios do Tucumã?

A fruta contém cerca de 262 calorias em uma porção de 100g de polpa e uma vasta quantidade de proteínas e nutrientes que podem auxiliar na qualidade de vida. Rica em Ômega-3, cálcio, potássio e fibras, o Tucumã vem sendo utilizado para a prevenção e controle da diabetes. A polpa tem potencial para diminuir inflamação, o colesterol alto e pode auxiliar no controle de açúcar no sangue.

Além disso, por dentro do Tucumã, também é possível encontrar outros benefícios. O fruto é composto por um caroço lenhoso de cor quase preta, que contém uma amêndoa de massa branca e oleaginosa. O óleo pode ser extraído das amêndoas, da polpa e ser utilizado em produtos para uso corporais, capilares e na fabricação de sabão. Confira outros benefícios do Tucumã:

O óleo de Tucumã (Foto / P. S. Sena)

Sistema Imunológico: fonte de Vitamina C, esse nutriente é saudável e pode atuar como antioxidante, prevenindo o surgimento de algumas doenças, como resfriados e possíveis cânceres;

fonte de Vitamina C, esse nutriente é saudável e pode atuar como antioxidante, prevenindo o surgimento de algumas doenças, como resfriados e possíveis cânceres; Estômago e intestino: essa fruta possui bastante fibras e pode auxiliar no bom funcionamento do sistema digestivo, evitando diarréias e constipação;

essa fruta possui bastante fibras e pode auxiliar no bom funcionamento do sistema digestivo, evitando diarréias e constipação; Contém vitaminas A, B1 e magnésio, potássio e cálcio que são nutrientes atuantes na qualidade dos ossos e saúde do sistema nervoso.

Como consumir o Tucumã?

O tucumanzeiro floresce de julho a janeiro e os frutos podem ser encontrados entre os meses de fevereiro a agosto. É possível consumir a fruta in natura, mas também pode ser usada como ingrediente em conserva ou compotas, sucos, geleias, doces e as demais sobremesas.

Porém, a forma mais conhecida de ser consumida é através do sanduíche X-caboquinho. Popular no estado do Amazonas, esse pão com lascas de tucumã, banana e queijo coalho é um Patrimônio Cultural e Imaterial da capital do estado. Mesmo sendo um fruto bastante versátil, o Tucumã precisa ser consumido com moderação, já que seu alto valor calórico pode provocar ganho de peso.

Confira abaixo algumas dicas de receitas com Tucumã que a Redação Integrada de O Liberal escolheu:

X-Caboquinho

Sanduíche X-Caboquinho (Instagram / @Ministry)

INGREDIENTES

1 pão francês

4 lascas de banana pacovã frita

50 grama(s) de lascas de polpa de tucumã

1 fatia de queijo coalho

Manteiga a gosto.

MODO DE PREPARO

Corte as bananas em fatias e passe elas na frigideira com um pouco de margarina; Em seguida passe manteiga no pão para chapear;Acrescentar dentro do pão a banana pacovã frita, o tucumã e o queijo coalho; Esperar o queijo derreter; Consumir em seguida.

Mousse de tucumã

Sobremesa com Tucumã (Foto / anamariabraga.globo.com)

INGREDIENTES

6 claras de ovos

2 latas de creme de leite

250 g de polpa de tucumã

1 lata leite condensado

MODO DE PREPARO

Bata a polpa de tucumã com o creme de leite e o leite condensado no liquidificador;Reserve; Bata as claras de ovos em neve, e misture com creme de tucumã; Ponha em taças individuais e deixe na geladeira até o momento de servir.

