Salgadinho de grão-de-bico é a receita da Ana Maria Braga de hoje (13/06)

O salgadinho de grão-de-bico; foi a receita de hoje, 13/06, da Ana Maria Braga no Mais Você. Feito no forno, sem fritura, o grão-e-bico é temperado com páprica defumada, azeite e zaatar. Essa combinação de ingredientes deixa um gostinho bem marcante na receita. É uma ótima opção para servir como entrada ou até incrementar saladas do dia a dia.

Essa é a receita de hoje do programa "Mais Você". Saiba mais como fazer:

Ingredientes do salgadinho de grão-de-bico da Ana Maria Braga

150 gramas de grão-de-bico ou três quartos de xícaras de chá

1 colher de sopa de sal

1 litro de água

2 colheres de sopa de azeite de oliva ou óleo

Meia colher de sopa de páprica defumada

1 colher de sopa de zaatar

Modo de preparo do salgadinho de grão-de-bico da Ana Maria Braga

Em uma tigela coloque três quartos de xícara de chá de grão-de-bico, cubra com água em temperatura ambiente e deixe de molho por 12 horas.

Depois deste tempo escorra o grão-de-bico, coloque em uma panela de pressão.

Adicione na panela com o grão-de-bico 1 colher de sopa de sal, 1 litro de água, tampe a panela e deixe cozinhar por mais ou menos 20 minutos após chiar.

Depois deste tempo, retire a pressão, destampe a panela, escorra os grãos de bico e seque bem cada grão com a ajuda de um pano limpo.

Transfira os grãos secos para uma assadeira, tempere com 2 colheres de sopa de azeite, meia colher de sopa de páprica defumada, misture bem, coloque no forno preaquecido a 180 graus Célsius por mais ou menos 1 hora, mexendo com uma espátula a cada 20 minutos para não queimar.

Após este tempo, retire do forno, adicione 1 colher de sopa de zaatar, misture bem e deixe esfriar. Guarde em potes com tampa e sirva como salgadinho ou em saladas.

