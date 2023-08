Arroz doce caramelizado é a receita da Ana Maria Braga hoje no Mais Você da Globo

A receita de quarta-feira (23/08), do programa "Mais Você" é um arroz doce caramelizado da Ana Maria Braga. Fácil de fazer e com ingredientes simples, que com certeza tem na sua geladeira.

O arroz doce fica pronto em 30 minutos, mas deve ficar um tempo na geladeira. Veja os ingredientes e o modo de preparo.

Ingredientes para fazer o arroz caramelizado da Ana Maria Braga

1 xícara de chá de arroz branco cru

2 xícaras de chá de água

3 xícaras de chá de leite

90 gramas de calda de caramelo

2 caixas de creme de leite

Canela a gosto para polvilhar

1 pau de canela para decorar

90 gramas de açúcar (para a calda de caramelo)

Modo de preparo do arroz doce caramelizado da Ana Maria Braga

Em uma panela em fogo médio, coloque 90 gramas de açúcar. Deixe derreter até ficar uma calda na cor de caramelo. São mais ou menos 5 minutos. Reserve. Em uma panela, coloque 1 xícara de chá de arroz branco cru, 2 xícaras de chá de água e cozinhe em fogo médio por 10 minutos ou até secar. Depois deste tempo acrescente 3 xícaras de chá de leite e vá mexendo por mais ou menos 10 minutos até ficar com uma consistência cremosa. Apague o fogo, incorpore a calda de caramelo, 2 caixas de creme de leite e mexa bem. Coloque porções em taças individuais, leve para a geladeira por pelo menos 1 hora e sirva gelado. Retire da geladeira, polvilhe canela em pó a gosto e decore com 1 pau de canela.

