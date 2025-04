Empada de leite condensado? Veja uma receita econômica e prática

A receita da empada de leite condensado conquistou os internautas pela praticidade e economia em relação aos produtos que são utilizados. E claro, é uma comidinha deliciosa. Ela é ideal para quem tem pouco tempo para preparar algo diferente e saboroso no dia a dia.

Por conta do baixo custo, ela pode ser vendida com outros produtos ou pode ser consumida depois daquele dia cansativo. Com uma massa neutra e amanteigada e o recheio cremoso de leite condensado, se tem uma verdadeira explosão de sabor e sentimentos na hora de deliciar a empada.

VEJA MAIS

Qual a receita da empada de leite condensado?

Ingredientes

4 xícaras de chá de farinha de trigo sem fermento;

300 g de margarina (aproximadamente 14 colheres de sopa);

1 caixa e 1/2 de leite condensado.

Modo de preparo da empada de leite condensado

Preparar a massa da empada de leite condensado

Misture a farinha de trigo com a margarina em temperatura ambiente numa tigela;

Com movimentos leves e delicados, forme uma farofa úmida e uniforme;

Aperte delicadamente para a massa ficar no ponto e sem rachar;

Faça pequenas bolinhas e achate para verificar se está firme e lisa;

Cubra e leve para a geladeira por 20 minutos para firmar.

Modelar nas formas

Retire a massa que ficou reservada na geladeira e faça porções iguais com o auxílio de uma colher de sopa;

Faça uma bolinha e achate levemente dentro da forma de empada (preferencialmente as descartáveis de 45 ml);

Utilize o dedão espalhar a massa pela forma e retire o excesso com o auxílio de uma faca.

Recheio da empada de leite condensado

Coloque todas as formas moldadas em uma assadeira grande para evitar que o fundo queime;

Despeje leite condensado em cada forma sem encher até a borda;

É importante deixar cerca de 1 cm livre para que o recheio não transborde no forno.

Cozinhando a empada de leite condensado

Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 25 minutos ou até dourar levemente;

Retire do forno e deixe esfriar um pouco para desenformar.

Suas empadinhas de leite condensado estão prontas para serem consumidas.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)