Aprenda a fazer uma paçoquinha caseira utilizando apenas 4 ingredientes

O mês de junho chegou e com ele vieram também as comidas típicas das festas juninas, como bolo de milho, mingau de milho, maçã do amor, pipoca doce, pé de moleque e, uma das mais esperadas, a paçoquinha doce. Foi pensando nesse cenário junino que Caio 'Brogui' Novaes ensinou uma receita fácil e prática de paçoca de rolha que leva apenas 4 ingredientes. Confira como fazê-la abaixo!

Paçoca de Rolha

250 gramas de amendoim

200 gramas de biscoito maisena

1 lata de leite condensado

1 colher de sopa de achocolatado (opcional)

Modo de Preparo

Primeiro, triture o amendoim e reserve em um recipiente separado. Depois, triture a bolacha e junte com o amendoim. Após isso, adicione o leite condensado e o achocolatado, misturando todos os ingredientes até formar uma massa uniforme. Leve para a geladeira por 2 horas e você pode moldá-lo utilizando um tubo de pvc.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, repórter web em OLiberal.com)