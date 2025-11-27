Capa Jornal Amazônia
Rabanada na air fryer: saiba como fazer a receita crocante, rápida e sem sujeira para o Natal

Aprenda o passo a passo da rabanada na air fryer, mais leve e perfeita para a ceia

Hannah Franco
fonte

Como fazer rabanada na air fryer? (Flickr)

A rabanada é um clássico das festas de fim de ano e, agora, ganhou uma versão prática e moderna: feita na air fryer, ela fica crocante por fora, macia por dentro e sem cheiro de fritura pela casa. A receita, além de mais leve, aproveita o pão amanhecido e entrega um resultado perfeito para a ceia.

Se você quer uma rabanada sequinha e pronta em poucos minutos, veja abaixo o passo a passo completo.

Ingredientes

  • 2 pães franceses amanhecidos
  • 2 ovos
  • 1 xícara de leite
  • ½ lata de leite condensado (opcional)
  • 1 colher (chá) de essência de baunilha (opcional)
  • 1 xícara de açúcar
  • 1 colher (sopa) de canela em pó
  • Azeite para pincelar

Modo de preparo

  1. Corte os pães em fatias de cerca de 2 cm
  2. Em uma tigela, coloque o leite e, se quiser, adicione o leite condensado e a baunilha
  3. Em outra tigela, bata bem os ovos
  4. Umedeça as fatias de pão no leite e escorra o excesso
  5. Passe cada fatia nos ovos batidos
  6. Acomode as fatias no cesto da air fryer sem empilhar
  7. Pincele um pouco de azeite sobre as fatias
  8. Leve para a air fryer preaquecida a 180 °C por 15 a 20 minutos
  9. Após 5 minutos, vire as fatias e passe mais azeite
  10. Para rabanada macia, retire com 15 minutos; para mais crocante, deixe até 20
  11. Misture açúcar e canela em um prato
  12. Passe as rabanadas quentes na mistura
  13. Sirva na hora ou deixe esfriar na geladeira
