Rabanada na air fryer: saiba como fazer a receita crocante, rápida e sem sujeira para o Natal
Aprenda o passo a passo da rabanada na air fryer, mais leve e perfeita para a ceia
A rabanada é um clássico das festas de fim de ano e, agora, ganhou uma versão prática e moderna: feita na air fryer, ela fica crocante por fora, macia por dentro e sem cheiro de fritura pela casa. A receita, além de mais leve, aproveita o pão amanhecido e entrega um resultado perfeito para a ceia.
Se você quer uma rabanada sequinha e pronta em poucos minutos, veja abaixo o passo a passo completo.
Ingredientes
- 2 pães franceses amanhecidos
- 2 ovos
- 1 xícara de leite
- ½ lata de leite condensado (opcional)
- 1 colher (chá) de essência de baunilha (opcional)
- 1 xícara de açúcar
- 1 colher (sopa) de canela em pó
- Azeite para pincelar
Modo de preparo
- Corte os pães em fatias de cerca de 2 cm
- Em uma tigela, coloque o leite e, se quiser, adicione o leite condensado e a baunilha
- Em outra tigela, bata bem os ovos
- Umedeça as fatias de pão no leite e escorra o excesso
- Passe cada fatia nos ovos batidos
- Acomode as fatias no cesto da air fryer sem empilhar
- Pincele um pouco de azeite sobre as fatias
- Leve para a air fryer preaquecida a 180 °C por 15 a 20 minutos
- Após 5 minutos, vire as fatias e passe mais azeite
- Para rabanada macia, retire com 15 minutos; para mais crocante, deixe até 20
- Misture açúcar e canela em um prato
- Passe as rabanadas quentes na mistura
- Sirva na hora ou deixe esfriar na geladeira
