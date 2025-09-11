Sopa seca-barriga? Bruna Marquezine aposta em receita para manter a boa forma; saiba como fazer
Nutricionista da atriz revela prato leve, nutritivo e fácil de fazer em casa; veja a receita completa
A atriz Bruna Marquezine segue uma rotina alimentar baseada na nutrição funcional para manter a saúde e a boa forma. A dieta, acompanhada pela nutricionista Patrícia Davidson, inclui pratos leves e estratégicos, como a chamada "sopa seca-barriga", que ganhou destaque por seus efeitos na digestão e no controle do inchaço abdominal.
Segundo entrevista ao portal Purepeople, a sopa é recomendada por ser rica em vegetais e por conter ingredientes com propriedades anti-inflamatórias e diuréticas. Além de nutritiva, é fácil de preparar e utiliza alimentos acessíveis.
VEJA MAIS
Conhecida por evitar dietas restritivas, Bruna Marquezine opta por uma alimentação equilibrada, ajustada às suas necessidades físicas e metabólicas. A estratégia é evitar métodos extremos e apostar em receitas que favoreçam a saúde intestinal e o metabolismo.
De acordo com a nutricionista, alimentos como gengibre, couve, espinafre e chuchu — presentes na sopa — ajudam a eliminar a retenção de líquidos e contribuem para o funcionamento do organismo.
A sopa é indicada para quem busca melhorar a digestão, reduzir o inchaço abdominal e manter uma alimentação saudável. A receita pode ser incorporada a uma rotina alimentar equilibrada, especialmente em dietas com foco em saúde e emagrecimento funcional.
Receita da sopa seca-barriga
Ingredientes:
- 1 colher (chá) de gengibre ralado
- 2 dentes de alho
- 1 cebola média
- 1 colher (chá) de óleo de coco
- 2 pires de repolho verde picado
- 1 pires de salsinha
- 2 folhas de couve-manteiga
- 2 ramos de espinafre
- 2 chuchus cortados
- Sal marinho a gosto
- Pimenta-do-reino a gosto
Modo de preparo:
- Aqueça o óleo de coco em uma panela e refogue o alho, a cebola e o gengibre.
- Em seguida, adicione os demais vegetais, cubra com água e deixe cozinhar até que estejam macios.
- Se preferir, bata no liquidificador para obter uma textura cremosa.
- A sopa pode ser servida quente e é indicada para refeições leves, como o jantar.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA