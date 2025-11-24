Dadinho de tapioca é a receita da Ana Maria Braga de hoje (24/11)

O dadinho de tapioca com queijo coalho é um verdadeiro sucesso e é um petisco saboroso e rápido de preparar. A receita original foi criada pelo renomado chef Rodrigo Oliveira e é servida há 20 anos no Mocotó, restaurante que o pai dele fundou em São Paulo em 1973. Veja como fazer:

Ingredientes do dadinho de tapioca da Ana Maria Braga

600 gramas de queijo coalho ralado fino

600 gramas de tapioca granulada

Sal à gosto

Pimenta-do-reino branca à gosto

1 litro de leite integral fervente

Molho de pimenta agridoce

100 gramas de pimenta dedo-de-moça cortadas ao meio sem sementes

60 gramas de alho descascado

600 gramas de açúcar

1 litro de água

50 gramas de pimenta-biquinho

Pimenta-malagueta em conserva, drenada à gosto

300 mililitros de vinagre de manga

50 mililitros de cachaça branca

Sal à gosto

28 gramas de polvilho doce

Modo de preparo do dadinho de tapioca da Ana Maria Braga

Forre uma assadeira de mais ou menos 20 centímetros por 30 centímetros com plástico-filme e reserve.

Em uma tigela, coloque o queijo coalho ralado fino, a tapioca granulada, o sal, a pimenta-do-reino branca e misture bem. É importante que estejam bem misturados, para evitar a formação de grumos.

Junte o leite fervente, mexendo sempre para que a tapioca hidrate uniformemente. Continue mexendo até a mistura se firmar.

Despeje na assadeira forrada e cubra com plástico-filme. Deixe esfriar em temperatura ambiente e leve à geladeira por 3 horas.

Depois desse tempo, retire da geladeira, descarte o plástico-filme e corte em cubos.

Frite em uma panela com óleo quente em fogo médio a 170 graus Célsius ou até dourar. É importante respeitar a temperatura.

Retire da panela.

Coloque em um prato com papel-toalha ou absorvente e sirva com geleia de pimenta agridoce.

Modo de preparo do molho de pimenta agridoce da Ana Maria Braga

Distribua as pimentas dedo-de-moça cortadas ao meio com a pele para baixo em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 150 graus Célsius por 20 minutos ou até começarem a tostar.

Retire do forno, deixe esfriar e pique as pimentas. Reserve.

Em outra travessa, coloque o alho sem casca e leve ao forno preaquecido a 150 graus célsius até começar a dourar.

Retire do forno e reserve.

Faça caramelo com metade do açúcar. Quando ele estiver ainda claro, a 165 graus Célsius, adicione meio litro de água e mantenha no fogo baixo até dissolver o açúcar.

No liquidificador, bata metade das pimentas-de-bico com as pimentas-malagueta e um pouco de água até obter uma pasta. Coe essa mistura, jogue as sementes fora, e junte à panela com o caramelo.

Agora, um ingrediente por vez, processe as pimentas dedo-de-moça, o restante das pimentas-de-bico e o alho assado. Com um pouco de água - e de vinagre se for preciso - bata pulsando para que não desmanchem totalmente.

Depois de processados, vá juntando todos na panela e, ao final, adicione o restante dos ingredientes, menos o polvilho.

Ferva essa mistura e cozinhe em fogo baixo por mais 10 minutos.

Desmanche o polvilho no mínimo de água possível e misture com cuidado para não empelotar, mexendo bem. Quando o molho espessar, envase e resfrie imediatamente.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com.