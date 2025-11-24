Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Receita chevron right

Dadinho de tapioca é a receita da Ana Maria Braga de hoje (24/11)

No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer dadinho de tapioca do chef Rodrigo Oliveira; confira o modo de preparo

Gabrielle Borges
fonte

Dadinho de tapioca com queijo coalho do chef Rodrigo Oliveira (Foto: Daniela Meira/Globo)

O dadinho de tapioca com queijo coalho é um verdadeiro sucesso e é um petisco saboroso e rápido de preparar. A receita original foi criada pelo renomado chef Rodrigo Oliveira e é servida há 20 anos no Mocotó, restaurante que o pai dele fundou em São Paulo em 1973. Veja como fazer:

Ingredientes do dadinho de tapioca da Ana Maria Braga

  • 600 gramas de queijo coalho ralado fino
  • 600 gramas de tapioca granulada
  • Sal à gosto
  • Pimenta-do-reino branca à gosto
  • 1 litro de leite integral fervente

Molho de pimenta agridoce

  • 100 gramas de pimenta dedo-de-moça cortadas ao meio sem sementes
  • 60 gramas de alho descascado
  • 600 gramas de açúcar
  • 1 litro de água
  • 50 gramas de pimenta-biquinho
  • Pimenta-malagueta em conserva, drenada à gosto
  • 300 mililitros de vinagre de manga
  • 50 mililitros de cachaça branca
  • Sal à gosto
  • 28 gramas de polvilho doce

Modo de preparo do dadinho de tapioca da Ana Maria Braga

  • Forre uma assadeira de mais ou menos 20 centímetros por 30 centímetros com plástico-filme e reserve.
  • Em uma tigela, coloque o queijo coalho ralado fino, a tapioca granulada, o sal, a pimenta-do-reino branca e misture bem. É importante que estejam bem misturados, para evitar a formação de grumos.
  • Junte o leite fervente, mexendo sempre para que a tapioca hidrate uniformemente. Continue mexendo até a mistura se firmar.
  • Despeje na assadeira forrada e cubra com plástico-filme. Deixe esfriar em temperatura ambiente e leve à geladeira por 3 horas.
  • Depois desse tempo, retire da geladeira, descarte o plástico-filme e corte em cubos.
  • Frite em uma panela com óleo quente em fogo médio a 170 graus Célsius ou até dourar. É importante respeitar a temperatura.
  • Retire da panela.
  • Coloque em um prato com papel-toalha ou absorvente e sirva com geleia de pimenta agridoce.

Modo de preparo do molho de pimenta agridoce da Ana Maria Braga

  • Distribua as pimentas dedo-de-moça cortadas ao meio com a pele para baixo em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 150 graus Célsius por 20 minutos ou até começarem a tostar.
  • Retire do forno, deixe esfriar e pique as pimentas. Reserve.
  • Em outra travessa, coloque o alho sem casca e leve ao forno preaquecido a 150 graus célsius até começar a dourar.
  • Retire do forno e reserve.
  • Faça caramelo com metade do açúcar. Quando ele estiver ainda claro, a 165 graus Célsius, adicione meio litro de água e mantenha no fogo baixo até dissolver o açúcar.
  • No liquidificador, bata metade das pimentas-de-bico com as pimentas-malagueta e um pouco de água até obter uma pasta. Coe essa mistura, jogue as sementes fora, e junte à panela com o caramelo.
  • Agora, um ingrediente por vez, processe as pimentas dedo-de-moça, o restante das pimentas-de-bico e o alho assado. Com um pouco de água - e de vinagre se for preciso - bata pulsando para que não desmanchem totalmente.
  • Depois de processados, vá juntando todos na panela e, ao final, adicione o restante dos ingredientes, menos o polvilho.
  • Ferva essa mistura e cozinhe em fogo baixo por mais 10 minutos.
  • Desmanche o polvilho no mínimo de água possível e misture com cuidado para não empelotar, mexendo bem. Quando o molho espessar, envase e resfrie imediatamente.
Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com.
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

