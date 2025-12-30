Sorvetão de doce de leite é a receita da Ana Maria Braga de hoje (30/12)

No Mais Você, Ana Maria Braga ensinou a fazer um sorvete de doce de leite com cobertura de chocolate meio amargo, ideal para sobremesa de ano-novo, como também para se refrescar no verão. Veja como fazer:

Ingredientes do Sorvetão de doce de leite da Ana Maria Braga

Cobertura

140 gramas de chocolate meio amargo derretido

1 caixinha de creme de leite

Creme

500 mililitros de leite

1 caixinha de creme de leite

600 gramas de doce de leite

80 gramas ou 4 gemas sem pele

1 pitada de sal

Modo de preparo do Sorvetão de doce de leite da Ana Maria Braga

Cobertura

Em uma tigela coloque 140 gramas de chocolate meio amargo derretido e 1 caixinha de creme de leite. Misture bem.

Transfira para uma forma com furo no meio, untada com bastante óleo. Coloque no freezer por, mais ou menos, 30 minutos até firmar.

Creme

Numa panela coloque 500 mililitros de leite, 1 caixinha de creme de leite, 600 gramas de doce de leite, 4 gemas sem pele, 1 pitada de sal e leve ao fogo médio mexendo sem parar por 15 minutos.

Apague o fogo, transfira para uma tigela, coloque um plástico filme em contato com creme e deixe esfriar.

Depois de frio misture o creme com um batedor de arame até ficar macio. Retire a forma com a cobertura do freezer, despeje o creme, cubra com plástico filme, leve para o freezer por, no mínimo, 4 horas ou até congelar.

Antes de servir, retire do freezer por 10 minutos, retire da forma e sirva em seguida acompanhado de chantily com frutas secas.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com.)