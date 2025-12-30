Sorvetão de doce de leite é a receita da Ana Maria Braga de hoje (30/12)
No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer sorvetão de doce de leite; confira o modo de preparo
No Mais Você, Ana Maria Braga ensinou a fazer um sorvete de doce de leite com cobertura de chocolate meio amargo, ideal para sobremesa de ano-novo, como também para se refrescar no verão. Veja como fazer:
Ingredientes do Sorvetão de doce de leite da Ana Maria Braga
Cobertura
- 140 gramas de chocolate meio amargo derretido
- 1 caixinha de creme de leite
Creme
- 500 mililitros de leite
- 1 caixinha de creme de leite
- 600 gramas de doce de leite
- 80 gramas ou 4 gemas sem pele
- 1 pitada de sal
Modo de preparo do Sorvetão de doce de leite da Ana Maria Braga
Cobertura
- Em uma tigela coloque 140 gramas de chocolate meio amargo derretido e 1 caixinha de creme de leite. Misture bem.
- Transfira para uma forma com furo no meio, untada com bastante óleo. Coloque no freezer por, mais ou menos, 30 minutos até firmar.
Creme
- Numa panela coloque 500 mililitros de leite, 1 caixinha de creme de leite, 600 gramas de doce de leite, 4 gemas sem pele, 1 pitada de sal e leve ao fogo médio mexendo sem parar por 15 minutos.
- Apague o fogo, transfira para uma tigela, coloque um plástico filme em contato com creme e deixe esfriar.
- Depois de frio misture o creme com um batedor de arame até ficar macio. Retire a forma com a cobertura do freezer, despeje o creme, cubra com plástico filme, leve para o freezer por, no mínimo, 4 horas ou até congelar.
- Antes de servir, retire do freezer por 10 minutos, retire da forma e sirva em seguida acompanhado de chantily com frutas secas.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com.)
