Salada de macarrão crocante: confira o passo a passo da receita que bombou nas redes sociais

Aprenda a inovar na salada com essa receita simples e saborosa; confira

Gabrielle Borges
fonte

Salada de macarrão crocante (Reprodução/Redes Sociais)

Se a ideia é sair do básico e surpreender à mesa, a salada de macarrão crocante tem conquistado espaço nas redes sociais e se tornado uma das receitas mais comentadas do momento. Fácil de preparar e cheia de textura, a versão reinventada do prato tradicional aposta na crocância da massa como grande diferencial.

Em vez de usar o macarrão apenas cozido, como manda a receita clássica, a massa é levada à airfryer depois de totalmente seca, garantindo uma camada dourada e extremamente crocante. Confira a seguir.

Ingredientes da salada de macarrão crocante

  • Macarrão curto (penne, rigatoni ou farfalle)
  • Alface americana ou alface romana
  • Tomate-cereja
  • Cebola roxa
  • Ervas frescas, como salsa ou manjericão
  • Azeite de oliva
  • Sal
  • Pimenta-do-reino

Para o molho

  • Iogurte natural 
  • Creme azedo ou creme de leite
  • Mostarda
  • Suco de limão ou água da conserva de picles
  • Sal
  • Pimenta-do-reino
  • Alho em pó

image Receita de salada de maionese: ideal para dar um toque especial às refeições
A salada de maionese é uma opção de acompanhamento que pode ser feita de diversas maneiras


image Como fazer salada caesar? Veja a receita completa
A famosa salada caesar fica deliciosa com molho, e é ideal para servir de entrada no jantar


image Aprenda a fazer uma deliciosa salada caprese; veja a receita
A salada italiana acompanha queijo muçarela, tomate e manjericão; confira


 

Modo de preparo da salada de macarrão crocante

  • Cozinhe o macarrão em água fervente com sal até atingir o ponto al dente, conforme o tempo indicado na embalagem.
  • Escorra bem e espalhe a massa em uma assadeira ou prato grande. Deixe esfriar completamente até eliminar toda a umidade — essa etapa é fundamental para garantir a crocância.
  • Depois de seco, transfira o macarrão para uma tigela, regue com azeite e tempere com sal e pimenta-do-reino.
  • Leve à airfryer preaquecida a 200 °C por cerca de 15 a 18 minutos. Mexa ou sacuda o cesto na metade do tempo para dourar por igual. O ponto ideal é quando a massa estiver bem crocante e levemente dourada.
  • Enquanto isso, lave e seque bem as folhas de alface, rasgando-as em pedaços grandes.
  • Corte os tomates-cereja ao meio e fatie a cebola roxa em tiras finas.
  • Para o molho, misture o iogurte, o creme azedo (ou creme de leite), a mostarda e o limão ou a água do picles. Tempere com sal, pimenta-do-reino e alho em pó, mexendo até obter uma textura lisa e cremosa.
  • Em uma saladeira, reúna as folhas, os tomates, a cebola e as ervas frescas. Acrescente o molho e misture delicadamente.
  • Finalize com o macarrão crocante por cima, incorporando levemente apenas no momento de servir para preservar a textura.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com).

Receita

receitas com macarrão

macarrão crocante

receita de salada

salada crocante
.
