Salada de macarrão crocante: confira o passo a passo da receita que bombou nas redes sociais

Se a ideia é sair do básico e surpreender à mesa, a salada de macarrão crocante tem conquistado espaço nas redes sociais e se tornado uma das receitas mais comentadas do momento. Fácil de preparar e cheia de textura, a versão reinventada do prato tradicional aposta na crocância da massa como grande diferencial.

Em vez de usar o macarrão apenas cozido, como manda a receita clássica, a massa é levada à airfryer depois de totalmente seca, garantindo uma camada dourada e extremamente crocante. Confira a seguir.

Ingredientes da salada de macarrão crocante

Macarrão curto (penne, rigatoni ou farfalle)

Alface americana ou alface romana

Tomate-cereja

Cebola roxa

Ervas frescas, como salsa ou manjericão

Azeite de oliva

Sal

Pimenta-do-reino

Para o molho

Iogurte natural

Creme azedo ou creme de leite

Mostarda

Suco de limão ou água da conserva de picles

Sal

Pimenta-do-reino

Alho em pó

Modo de preparo da salada de macarrão crocante

Cozinhe o macarrão em água fervente com sal até atingir o ponto al dente, conforme o tempo indicado na embalagem.

Escorra bem e espalhe a massa em uma assadeira ou prato grande. Deixe esfriar completamente até eliminar toda a umidade — essa etapa é fundamental para garantir a crocância.

Depois de seco, transfira o macarrão para uma tigela, regue com azeite e tempere com sal e pimenta-do-reino.

Leve à airfryer preaquecida a 200 °C por cerca de 15 a 18 minutos. Mexa ou sacuda o cesto na metade do tempo para dourar por igual. O ponto ideal é quando a massa estiver bem crocante e levemente dourada.

Enquanto isso, lave e seque bem as folhas de alface, rasgando-as em pedaços grandes.

Corte os tomates-cereja ao meio e fatie a cebola roxa em tiras finas.

Para o molho, misture o iogurte, o creme azedo (ou creme de leite), a mostarda e o limão ou a água do picles. Tempere com sal, pimenta-do-reino e alho em pó, mexendo até obter uma textura lisa e cremosa.

Em uma saladeira, reúna as folhas, os tomates, a cebola e as ervas frescas. Acrescente o molho e misture delicadamente.

Finalize com o macarrão crocante por cima, incorporando levemente apenas no momento de servir para preservar a textura.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com).