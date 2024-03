Receita de salada de maionese: ideal para dar um toque especial às refeições

Uma das saladas mais populares do Brasil e de outros países do mundo, a salada de maionese é composta pela mistura de diversos ingredientes com o adicional do molho à base de óleo e ovo.

O mais legal da receita é que, apesar de tradicionalmente a salada ser, de fato, composta por batata e maionese, vários outros itens podem ser adicionados ao preparo, a depender do gosto de cada pessoa.

Saiba como preparar uma salada de maionese especial e ideal para acompanhamentos.

Como fazer salada de maionese especial

Ingredientes

- 4 batatas médias

- 2 cenouras

- 1 cebola pequena picada

- 10 azeitonas fatiadas

- Cheiro-verde picado a gosto

- 1 latinha de milho escorrido

- 1 fio de azeite

- Sal a gosto

- Pimenta-do-reino a gosto

- Orégano a gosto

- Suco de meio limão

- 350 gramas de maionese

Modo de preparo

- Reúna todos os ingredientes

- Descasque as batatas e corte em cubos pequenos e cozinhe com água e sal;

- Faça o mesmo com a cenouras;

- Em um refratário, coloque a batata, a cenoura, o milho, a cebola e a azeitona, e misture;

- Tempere com sal, cheiro-verde, pimenta-do-reino, orégano, suco do limão e azeite. Mexa novamente;

- Por fim, adicione a maionese e, aos poucos, vá mexendo para incorporar. Se necessário, acerte o sal e os temperos, e sirva.

Dica especial

O passo a passo acima é para uma receita simples de salada de maionese, no entanto, o que a torna especial são os elementos adicionados ao preparo. Por exemplo, pode ser acrescentado camarão, salsichas em lata, legumes em conserva, frango e o que mais precisar. Use a criatividade e aproveite.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão