Aprenda a fazer um bolo de cenoura com brownie no liquidificador

O Bolo de Cenoura tornou-se uma das sobremesas mais famosas no país, isso porque a união entre a cenoura e o chocolate o fizeram ser uma combinação irresistível ao paladar dos brasileiros. Nas mídias sociais, o influenciador digital Igor Rocha, que acumula 7 milhões de seguidores no Instagram, ensinou a fazer uma receita super prática de bolo de cenoura com brownie no liquidificador. Confira a receita abaixo:

Bolo de Cenoura com Brownie

Ingredientes do bolo

270 g de cenoura crua

3 ovos

2 xícaras de açúcar

1 xícara de óleo

2 xícaras de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento em pó

Modo de preparo

No liquidificador, acrescente as cenouras, o ovo, o açúcar e o óleo. Bata tudo por cerca de 2 minutos até a massa ficar bastante cremosa. Depois, adicione a farinha de trigo e o fermento, e aperte na função "pulsar" do aparelho até misturar todos os ingredientes. Após isso, unte uma forma retangular com manteiga e farinha e despeje a massa, asse em forno pré-aquecido a 180 graus por 50 minutos.

Para o brownie

100 g de manteiga

150 g de chocolate meio amargo

2 ovos

1 xícara de açúcar

1 xícara de farinha de trigo

2 colheres de sopa de chocolate em pó 50%

Quadradinhos de chocolate para decorar

Modo de preparo

Derreta o chocolate com a manteiga. Em outro recipiente, adicione os ovos, o açúcar e baunilha. Bata bem até espumar e junte com o chocolate. Depois, misture com a farinha de trigo com o cacau em pó, e bata mais um pouco. Coloque o brownie por cima do bolo pronto. Ao final, asse por mais 10 a 15 minutos em 180 graus e aproveite!

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob a supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal)