Araçá-boi: o que é, benefícios e como comer

Araçá-boi, também conhecida como “fruta iogurte”, é uma fruta originária da região Amazônica, que também pode ser cultivada nas áreas tropicais e de clima úmido da América Central e América do Sul. Com nome científico de Eugenia stipitata, essa fruta é bastante ácida e é mais consumida em sucos, sorvetes e sobremesas em geral.

Aliás, o nome “fruta iogurte” é devido ao hábito comum de tentar diminuir a acidez do Araçá-boi, o misturando com o leite, para a fruta adquirir um aspecto similar ao iogurte de fábrica. Popular na região norte, a árvore, o araçazeiro, pode medir até 3 metros de altura. Por conta disso, pode ser utilizada como ornamental. O cultivo é rápido e pode produzir frutos já no primeiro ano após o plantio. Com bons manejos e cuidados, é possível encontrar árvores que frutificam de 4 a 5 vezes ao ano.

O araçazeiro pode medir até 3 metros de altura (Reprodução)

O nome da fruta é de origem Tupi e significa “planta que tem olhos”, característica que pode ser vista na casca que dá a aparência de um olho no fruto. O Araçá-boi é redondo e pesa de 30 a 300 g, com casca de cor amarelo bastante fina e são encontrados cerca de 4 a 10 sementes de 1 cm de comprimento.

Além do Araçá-boi mais tradicional, existem outros tipos, que podem variar na cor, tamanho e altura da árvore. Dentre eles, os mais comuns são: araçá-vermelho, araçá-de-cora, araçá-da-praia, araçá-do-campo, araçá-do-mato, araçá-pêra, araçá-rosa e araçá-piranga. Confira mais sobre as propriedades de cada fruta clicando aqui.

Tipos de Araçá-boi (Redes Sociais / Gustavo Giacon e Edilson Giacon)

Quais os benefícios do Araçá-boi?

A fruta contém cerca de 247 calorias em uma porção de 100g de polpa e uma vasta quantidade de proteínas e nutrientes que podem auxiliar na qualidade de vida. Rica em vitaminas A e B, o Araçá-boi também possui 5 vezes mais a quantidade de vitamina C do que as outras frutas cítricas. Confira outras vantagens de consumir a fruta:

Estômago e intestino: essa fruta possui bastante fibras e pode auxiliar no bom funcionamento do sistema digestivo, evitando diarréias e constipação;

essa fruta possui bastante fibras e pode auxiliar no bom funcionamento do sistema digestivo, evitando diarréias e constipação; Câncer: o Araçá-boi tem propriedades anticancerígenas. Possui polifenóis, substâncias que podem restringir o crescimento de tumores e o surgimento de radicais livres nocivos;

o Araçá-boi tem propriedades Possui polifenóis, substâncias que podem restringir o crescimento de tumores e o surgimento de radicais livres nocivos; Tireóide: contém cobre, que ajuda a regular o metabolismo da tireoide, auxiliando na produção e absorção de hormônios;

contém cobre, que ajuda a regular o metabolismo da tireoide, auxiliando na produção e absorção de hormônios; Mente: fonte de vitaminas B, como B6 e B3 , que são importantes para o desenvolvimento cerebral;

fonte de , que são importantes para o desenvolvimento cerebral; Diabetes: pode atuar na perda de peso e na regulação da a taxa de açúcar no sangue, reduzindo o excesso de glicose no corpo.

Como consumir o Araçá-boi?

O Araçá-boi pode ser encontrado entre os meses de março a junho. Como já mencionado, a fruta não é muito consumida na forma in natura e é mais usada como ingrediente para geleias, bolos e diversas sobremesas. Devido a casca fina e aveludada, o transporte por longas distâncias é prejudicado e a fruta não é muito encontrada no sul do país.

Confira abaixo algumas dicas de receitas com Araçá-boi que a Redação Integrada de O Liberal escolheu:

Iogurte de Araçá-boi

INGREDIENTES

3 araçás

1/2 xícara de chá de leite integral ou semidesnatado

1/4 de xícara de açúcar cristal

MODO DE PREPARO

Corte os araçás em rodelas finas; Espalhe uma camada da fruta no fundo de uma taça de sobremesa e polvilhe o açúcar; Repita o processo, mas sem chegar até a borda e cubra tudo com leite; Leve para a geladeira por pelo menos vinte e quatro horas.

Creme de Araçá-boi

Creme de Araçá-boi (Foto / Suelen Oliveira / Portal Tudo Gostoso)

INGREDIENTES

2 araçá-boi médios

1 leite condensado

2 cremes de leite

1 pacote de biscoito maizena

3 claras

300 ml leite líquido

Folhas de hortelã

MODO DE PREPARO

Bata o leite condensado com o creme de leite e o Araçá-boi; Em uma forma, intercale uma camada do creme com uma camada de biscoitos molhados no leite; Por último, bater as claras em ponto de neve e colocar em cima do creme; Espalhar suavemente;Por fim, colocar as folhas frescas de hortelã para decorar.

