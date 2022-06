Jambo: o que é, benefícios e como comer

A origem é asiática, mas a fruta Jambo já está tão presente no cotidiano paraense que sua história se confunde com a do estado. De nome científico Syzygium jambos, essa fruta também é abundante na Índia e na Malásia, de onde são originários. Entretanto, com as diversas colonizações que ocorreram ao redor do mundo, também se encontra o Jambo em diversos continentes. No Brasil, por não se adaptar ao clima frio, a fruta se ajustou facilmente nos estados do Norte e Nordeste.

Os jambeiros podem atingir cerca de 15 metros de altura e apresentam um longo tronco reto com folhas grandes e verde-escura. Por conta dessas características que podem oferecer grandes sombreamentos, essa espécie está muito presente nas residências. Cada jambeiro é capaz de produzir mais de 1000 frutos, o que resulta em cerca de 85 quilos de jambo por árvore.

Atualmente, existem diversas espécies do jambo e em variadas cores e tamanhos, porém, as mais encontradas nas feiras e mercados são os frutos nos tons de rosa, branco, e o mais conhecido: o roxo. Mas essa fruta adocicada de polpa branca e casca fina também é admirada pela floração. Entre agosto e fevereiro, os jambeiros produzem flores em forma de pompom e na cor rosa, que encantam e atraem a população para fotos e apreciação.

A floração do jambo ocore entre agosto e fevereiro (Twitter / @AGazetaES)

Para muitas pessoas, o Jambo é uma "fruta da infância". Época em que as árvores eram mais comuns de serem encontradas e memórias afetivas de crianças pulando muros e subindo nas árvores para saborear o fruto fazem parte de muitas lembranças.

Quais os benefícios do Jambo?

A fruta contém cerca de 50 calorias em 100g de polpa. Os frutos possuem ferro, proteínas e minerais que auxiliam na saúde e no bom funcionamento do corpo. Além disso, o jambo apresenta 28,2% de umidade, 0,7% de proteína e 19,7% de carboidratos, contendo entre eles vitaminas como A (beta caroteno), B1 (tiamina), B2 (riboflavina). Confira outros benefícios:

Diurético: por ser rico em fibras, permite o bom funcionamento do intestino e evita prisão de ventre e diarreia. Também é indicado para auxiliar na retenção de líquidos;

por ser rico em fibras, permite o bom funcionamento do intestino e Também é indicado para auxiliar na retenção de líquidos; Previne o envelhecimento: a coloração avermelhada é característica de um conjunto de pigmentos, os antocianinas. Possuem potencial antioxidante que evita o envelhecimento precoce;

Como consumir o Jambo?

Com frutificação entre janeiro a maio, o jambo é mais consumido in natura, mas também é utilizado na produção de sucos, geleias, compotas, doces e licores. Por isso, a Redação Integrada de O Liberal selecionou duas receitas para você inovar e apreciar esse fruto. Confira:

Suco de jambo

Saboroso suco de jambo (Foto / mundoboaforma.com.br)

INGREDIENTES

4 unidades de jambo;

500 ml de água;

Açúcar ou adoçante a gosto.

MODO DE PREPARO

Lavar bem os jambos e remover as suas sementes; Bata as frutas no liquidificador com a água e o açúcar ou adoçante a gosto; É opcional por algumas pedrinhas de gelo ao suco batido; Servir imediatamente.

Geleia de jambo

Geleia de jambo (Foto / Shutterstock)

INGREDIENTES

1 kg de jambos

1 ½ xícara de açúcar

MODO DE PREPARO

Primeiro, corte os jambos em pedaços menores e remova os caroços; Ponha a polpa em uma panela grande; Adicione o açúcar e deixe cozinhar em fogo médio; Misture de vez em quando, até que a fruta e o açúcar comecem a se desfazer, formando uma geleia. Quando estiver bem cozida, transfira o doce para um prato; Bata levemente com um mixer (se preferir, você pode deixar a geleia com pedaços da fruta mesmo); Para finalizar, coloque a geleia de jambo em um pote de vidro e deixe na geladeira; Consumir no período de até 2 semanas.

