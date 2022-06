Açaí: o que é, benefícios e como comer

O açaí, com nome científico de Euterpe oleracea, é uma palmeira muito comum na região Amazônica. Essa árvore produz o fruto que melhor representa a região e é um dos produtos que mais fomentam a economia e cultura do Pará. O Estado é o maior produtor nacional do fruto, com cerca de 96% da área de plantação de açaí do país no território paraense. Além disso, o Pará é responsável por mais de 94% das exportações de açaí do Brasil para o mundo.

Em 2020, foram produzidas mais de 1 milhão e 500 mil toneladas de açaí, representando um crescimento de 51%, se comparado com anos anteriores. Além de maior produtor e exportador do fruto, o Pará é também o maior consumidor local de açaí no Brasil.

VEJA MAIS

Consumido como acompanhamento da refeição ou sobremesa, o açaí é uma fruta multifuncional e também pode ser encontrada no setor de cosméticos, como shampoos e hidratantes corporais; na área de alimentação e bebidas; setor de fármaco, em suplementos e no artesanato.

Feira do Açaí, no Complexo do Ver-o-Peso. Na foto, paneiros de açaí. (Igor Mota / O Liberal)

Mas, se você acha que o uso do açaí termina por aí, se engana. Cientistas paraenses da Universidade do Estado do Pará (Uepa) e da Universidade Federal do Pará (UFPA) estão aproveitando até os caroços do açaí para transformar em próteses, móveis e concreto. Para ler a reportagem completa, basta acessar o link abaixo:

Características do Açaí

O nome da fruta é de origem Tupi yasa'i e significa "fruta que chora" "terra", em referência ao suco desprendido pelo seu fruto. Com cor escura, que vai do roxo ao preto, o nome também é em alusão a forma como o fruto nasce, arredondado e enfileirado em cachos.

Apanhador de açaí fazendo a colheita do fruta que fica enfileirado em cachos. (Sidney Oliveira / O Liberal)

A palmeira do açaí pode atingir cerca de 20 metros de altura e, em média, costuma ter quatro cachos por ano. Cada um deles pode produzir uma quantidade aproximada de três a seis quilos do fruto. Ao ser colhido, também se aproveitam as folhas, raízes, palmito e tronco da árvore, que podem ser usados para fazer casas e objetos como bolsas e chapéus.

VEJA MAIS

O açaí é facilmente encontrado por todas as regiões do estado, mas a safra é de agosto a início de dezembro, com o período chuvoso. O município de lgarapé-Miri, no nordeste paraense, é conhecido como "a Capital Mundial do Açaí", por ser o maior produtor e exportador do fruto no mundo. Em Belém, a Feira do Açaí, localizada no bairro da Cidade Velha e parte do Complexo do Ver-o-Peso, é uma zona portuária de pequeno porte e principal ponto de comercialização do fruto.

Feira do Açaí, o principal ponto de comercialização do fruto. (Igor Mota / O Liberal)

Aos visitantes, a Feira do Açaí proporciona um turismo de contemplação, ao observar a movimentação dos carregadores e vendedores com os famosos paneiros (cestas de palha) cheios do fruto. Com funcionamento mais pelas madrugadas, o local também fomenta a cultura através de eventos de carimbó, samba e outros.

VEJA MAIS

Quais os benefícios do Açaí?

A fruta contém cerca de 58 calorias em uma porção de 100 g de polpa e tem uma quantidade considerável de proteínas, vitaminas (B1, C e E), minerais e fibras. Tudo isso é um combo importante para auxiliar na quailidade de vida. Confira outras vantagens de consumir a fruta:

Fortalecimento dos ossos: a presença dos minerais ferro e cálcio ajuda no fortalecimento do corpo e articulações. Por conta disso, o açaí é bastante consumido por atletas que buscam ingerir alimentos que auxiliam nas funções energéticas e cardiovasculares do corpo;

a presença dos minerais ferro e cálcio ajuda no fortalecimento do corpo e articulações. Por conta disso, o açaí é que buscam ingerir alimentos que auxiliam nas funções energéticas e cardiovasculares do corpo; Combate o envelhecimento: o açaí é capaz de reduzir a ação danosa dos radicais livres que aceleram o desgaste celular no corpo todo. Isso é possível através da antocianina, uma substância antioxidante presente na casca do fruto possui e responsáveis pela cor arroxeada;

o açaí é capaz de reduzir a ação danosa dos radicais livres que aceleram o desgaste celular no corpo todo. Isso é possível através da antocianina, uma substância antioxidante presente na casca do fruto possui e responsáveis pela cor arroxeada; Melhora do funcionamento intestinal: as fibras presentes no fruto ajudam no bom funcionamento do organismo

Como comer Açaí?

O açaí é muito consumido como acompanhamento de diversas refeições, mas também pode ser encontrado em formato de sobremesa; A forma mais tradicional e popular é o famoso peixe com açaí, considerado o maior representante da gastronomia paraense. Você pode acompanhar a receita completa no link abaixo:

No Pará, o consumo o alimento é da forma mais tradicional, mas em outras regiões, como as do Centro-Oeste, Sul e Sudeste, o açaí é mais considerado uma sobremesa. Consumido nas refeições da tarde ou noite, a polpa é utilizada para a produção de sorvetes, vitaminas e diversas misturas geladas que recebem o acréscimo de frutas, chocolates e guloseimas.

VEJA MAIS

O açaí branco é a segunda forma mais comum de ser consumido o fruto (Ronaldo Rosa / Ascom Embrapa)

O tipo mais comum de ser encontrado e consumido é o açaí-roxo, mas existem outras cinco variações do fruto: Açaí espada, Açaí açu, Açaí Sangue de Boi, Açaí Chumbinho e o Açaí branco. O que diferencia essas variantes é o formato do cacho e a cor da polpa quando extraída.

O açaí branco é a segunda forma mais comum de ser consumido o fruto. Do volume total de açaí produzido no estado, o branco é responsável por 10% e houve uma alta de produção em 6%, de acordo com os dados mais atualizados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Para saber mais sobre essa variação, confira a reportagem abaixo:

A última novidade na forma de consumo do açaí veio de Cametá, na região do Baixo Tocantins, com o ‘Café de açaí’. O projeto está sendo realizado no Campus XVIII da Universidade do Estado do Pará (Uepa) e tem como objetivo de aprofundar o conhecimento sobre a elaboração da torrefação da semente de açaí.

Atualmente, o estado já comercializa mais de 50 marcas da bebida proveniente do caroço e essa forma de consumir a fruta já fortalece a economia. Para saber mais sobre o café de açaí, confira as matérias especiais:

VEJA MAIS RECEITAS COM AÇAÍ

VEJA FRUTAS DA AMAZÔNIA

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)