A Feira do Açai é uma feira pública ao céu aberto, situado na cidade brasileira de Belém, no estado do Pará, localizado no bairro da Cidade Velha, atrás do Forte do Castelo às margens da baía do Guajará.

A feira faz parte do Complexo do Ver-o-Peso, O mercado abastece a cidade com o fruto in natura debulhadas do açaizeiro, o açai fruto símbolo do Pará, proveniente das plantações nas ilhas de Belém e ao longo dos rios amazônicos, fornecidos principalmente por via fluvial.

A Feira do Açaí proporciona um turismo de contemplação, ao observar o vai e vem dos carregadores e vendedores, a pintura naïf formada pelas embarcações ancoradas, a história repassada de geração em geração, a formação da economia popular e a preservação da identidade. É a memória de uma região, onde o consumo de açaí em litros chega a ser o dobro do consumo de leite.

Serviço:

Aberto 24h

