Jeito de consumir açaí pode mudar, mas as adições certas podem trazer benefícios

Na mesa do paraense, a quem prefira açaí com farinha d'água ou com tapioca e, no máximo, com uma colher de açúcar. Esse é o jeito "paraense" de consumir o tradicional alimento, muito comum na mesa dos paraenses. No entanto, esta não é a única forma de degustá-lo. Para além das receitas de sobremesas, molhos, e outros pratos que levam as derivações do fruto, o açaí adicionado de banana, morango, granola e leite condensado bastante consumido pelos sulistas ou sudestinos também chegou ao gosto dos paraenses. Que ainda gera algumas desavenças sobre o consumo certo ou errado.

O empresário Alan Meireles, dono de uma loja de Açaí gourmet "Açaí Daiora Belém" fala sobre o mercado que está se expandindo no Estado e como estão produzindo aqui um açaí para agradar o paladar do "paraense raiz", mas com a adição de outros elementos.

"Um mercado ainda pouco conhecido na nossa região, marcas de fora chegando e trazendo um açaí que não estamos acostumados. Por isso, não sendo bem aceito. Trouxemos uma máquina importada e fizemos vários testes com o nosso açaí tradicional, até chegar ao produto ideal ao paladar do paraense raiz", explica. "Depois foi só acrescentar vários ingredientes que combinam com o nosso 'fruto rei' e implantar na nossa cultura mais uma delícia. Mas é claro que não podemos decepcionar aqueles que gostam de ser tradicionais e por isso vendemos também o açaí na tigela com peixe frito, pirarucu, charque e etc", explica o empresário.

Alan que tem uma loja em Belém e outra em Salinas, ambas inauguradas em fevereiro e julho deste ano, respectivamente, acredita que "no início tivemos uma resistência devido ao pré conceito das misturas, mas hoje nossa loja recebe mais de 200 clientes por dia, totalizando uma visita mensal de mais de 6000 pessoas por mês", reforça o empresário.

O empresário, Alan, contou à redação integrada de O Liberal uma história curiosa, para incentivar quem ainda tem alguma resistência a experimentar o açaí gourmet e diz que é questão de adaptação. "Uma senhorinha que vem sempre com a família pediu um frozen e ficou 'aterrorizada' com as combinações feitas pelo neto e chegou a repreendê-lo dizendo que ia morrer comendo aquilo. Um dia a filha dela pediu um com leite condensado, leite em pó e farinha de tapioca e disse: prova mãe, esse é tradicional. Ela não só provou, como comeu todinho e hoje ela vem à loja e sempre pede um frozen e já até arrisca algumas combinações mais audaciosas", conta.

As preparações também podem ser feitas em casa. a Estudante Sarah Fábian conta que já tentou gostar do açaí puro, com farinha de tapioca ou farinha d'água e até 2017 consumia com adição de açúcar, mas somente com o açaí gourmet começou a ter satisfação tomando açaí.

" Até 2017 eu tomava o açaí somente com açúcar, mas fiz uma viagem a Fortaleza e durante o passeio eu tive a chance de tomar o açaí com a adição de frutas, leite em pó, leite condensado, etc. Essa foi uma experiência que não mudou somente a minha forma de consumir o açaí mas, também interferiu na frequência em que eu tomava açaí. Posso dizer que depois de descobrir que eu podia adicionar outras coisas no meu açaí eu passei a tomar mais açaí. Eu de fato gosto muito de tomar açaí dessa forma e o que eu mais gosto é o fato de que o gosto fica bem diferente e do meu agrado, eu amo adicionar coisas que deixam o meu açaí mais crocante e doce como a granola", conta a universitária.

Sobre essas combinações audaciosas e outras mais suaves, a nutricionista Viviane Ledo, fala do aspecto nutricional do consumo do açaí e dá dicas:

Não faz mal comer açaí com granola, é nutritivo, desde que não seja com leite condensado, porque aumenta o açúcar e calorias [e para quem faz controle de peso, por exemplo], vai engordar. Mas se adicionar aveia, granola e outras frutas, como é consumido no sudeste, isso é bem saudável, faz bem para a saúde. Porque o açaí é um fruto e adicionando outras frutas e cereal, faz bem, é um complemento.

O que faz mal é colocar outras coisas calóricas e sem valor nutricional, por exemplo: farinha láctea que é só açúcar, xarope de guaraná, leite condensado, chocolate. Isso tudo faz mal sim, não pelo complemento, mas é porque é muito açúcar e açúcar em excesso no organismo traz prejuízo. Não só a dieta, mas a saúde. Pode ter pico de glicemia, para quem tem tendência a ter diabetes, por exemplo, pode criar uma resistência à insulina, pelo excesso de açúcar.

Os benefícios do açaí: antes era um alimento do Norte, mas se espalhou para o Brasil e mundo todo, devido aos benefícios e algumas pessoas o consideram uma super fruta. Ele tem antioxidantes que neutralizam os radicais livres, que em excesso, podem causar doenças degenerativas. Os antioxidantes são nutrientes importantíssimos. Além disso, o açaí tem boa quantidade de fibras, assim, auxilia o trânsito intestinal e ajuda na redução do colesterol LDL, considerado ruim e glicemia. Ele tem o fitoesterol, antocianina, minerais e vitaminas, ele é um importante alimento para melhorar a circulação sanguínea. Por ser um alimento calórico, ele é uma excelente fonte de energia. Tem uma boa quantidade de cálcio, ajuda no controle de osteoporose. Fortalece também o sistema imune.

Eu acredito que este consumo do açaí, deve vir do costume indígena. É consumido aqui como alimento, para a população em geral, para os ribeirinhos e pessoas do interior, ele é uma refeição, como alimento. Mas para as pessoas do sul e sudeste, que eles consomem como uma sobremesa, um sorvete, algo gelado.Não é errado consumir o açaí com a proteína, ele tem muitos benefícios. O jeito paraense de tomar o açaí é bem diferente do restante do Brasil. Dá para escolher se é do médio, do grosso, já para o sul e sudeste chega a polpa do açaí, mais fina e eles completam com as frutas, essas são as principais diferenças.