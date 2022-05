Sorvete de açaí com camarão viraliza nas redes sociais; saiba onde encontrar a iguaria

A postagem feita por uma influencer paraense nas redes sociais esta fazendo sucesso em Belém. No vídeo, Mariane Silva relata aos seguidores o dia em que provou um sorvete de açaí com camarão. O sabor, inspirado em uma das combinações de pratos mais conhecidos no Pará, surpreendeu vários internautas que nunca tinham visto - ou saboreado - esses dois ingredientes misturados em um sorvete. Confira o vídeo:

No vídeo, Mariane também degusta outro sorvete inspirado em um dos frutos mais queridinhos do parauara: a pupunha. E comenta o que achou de cada um desses sorvetes, feitos artesanalmente.

VEJA MAIS

“Gente, eu tô chocada. É muito gostoso. O açaí é bem salgadinho por causa do camarão e é incrível. Ainda vem bastante camarão. E o de pupunha também. E olha que eu nem sou muito chegada a pupunha, mas amei o sorvete”, diz ela.

VEJA MAIS

A sorveteria Villa Mix, que produz as receitas artesanais do sorvete de açaí com camarão e de pupunha, fica no município de Barcarena, região nordeste do Pará.

(*Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)