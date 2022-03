Açaí do Pará: conheça os famosos que amam e odeiam o 'jeito paraense' de consumir o fruto

Na noite desta sexta-feira (18), o açaí do Pará voltou ao assunto no "BBB22". Durante uma conversa entre os participantes, na noite desta sexta-feira (18), Gustavo, Eliezer, Laís e Scooby conversavam no quarto Lollipop, quando o surfista comentou sobre a demanda mundial do fruto e, declarou que o “açaí verdadeiro” é consumido apenas no Norte.

O fruto vem causando polêmica seja pela forma como o nortista consome ou suas origens. Recentemente, em viagem ao exterior, o chef paraense Thiago Castanho afirmou que fora das Américas, os estrangeiros acham que o fruto é dos EUA.

Fato é que o açaí, da forma como é consumida na Amazônia, causa estranheza fora do Norte do Brasil.

Foi como energético que o fruto foi popularizado no resto do país, acompanhando por xarope, granola, leite em pó e banana. Por conta disso, a forma como o nortista consome o fruto já foi ridicularizada por influenciadores e celebridades.

Relembre quem já criticou o "jeito paraense" de tomar açaí.

Lucas Rangel é um youtuber mineiro (Reprodução/Instagram)

Ano passado, o youtuber mineiro Lucas Rangel, que não sabia que a polpa da fruta, servida nas regiões sulistas do país com acompanhamentos doces, poderia ser degustada de uma forma ‘salgada’ no Norte questionou: “Deus, o que é isso?”, compartilhando logo em seguida uma foto de uma tigela com a fruta roxa acompanhada de camarões e farinha de mandioca. O mineiro perguntou se ‘alguém comia o açaí daquela forma mesmo’. Vários internautas nortistas surgiram para explicar ao youtuber como a fruta era consumida no Pará e em algumas regiões do Norte e Nordeste, podendo ser acompanhada com peixe frito, carne de sol e até com caranguejo.

O cheg Leonardo Paixão participou do programa Mestre do Sabor (Reprodução/Instagram)

Em 2020, Leo Paixão, chef que participa do programa Mestre do Sabor, respondeu a uma seguidora, pedindo desculpas por ter dito que açaí tem gosto de terra. "Era uma correria dentro da cozinha. Me expressei mal...", escreveu.

Veja quem é 'fã' do açaí do Pará

Mas há quem goste do sabor paraense e da maneira que o açaí é consumido pela maioria dos moradores de Belém e arredores. A ex-BBB Naiara Azevedo e a jornalista Glenda Koslowsky são algumas delas.

Naiara Azevedo

Enquanto esteva na casa mais vigiada do Brasil, a ex-participante do BBB 22 Naiara Azevedo disse que gosta do "verdadeiro açaí" - aquele que é consumido no Pará, sem granola e, às vezes, acompanhado de proteínas como peixe, carne seca ou camarão. "Eu gosto de açai!", disse a participante. "Puro? Sem xarope, essas coisas assim? É que é muito difícil você encontrar ele assim puro", questionou Douglas Silva. "Eu comi de tudo, com peixe... Eu sou uma pessoa super aberta a comer de tudo", respondeu Naiara.

Glenda Kozlowski

A jornalista Glenda Kozlowski Legenda provou o açaí do Pará durante o Círio de Nazaré (Reprodução/Instagram)

Em outubro do ano passado, a jornalista Glenda Kozlowski veio a Belém para do Círio de Nazaré, a convite do projeto “Varanda do Círio”, e aproveitou para visitar pontos turísticos da região. No Combu, ela tomou banho de ervas e provou o "verdadeiro açaí". "Açaí de verdade, né gente, não botei nada, nem açúcar, nem nada. É bom, eu gostei", revelou.