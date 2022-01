BBB 22: Naiara Azevedo diz amar o 'Guaraná da Amazônia' com 'açaí puro' da Praça Brasil, em Belém

O açaí foi pauta das conversas dos participantes do BBB 22 na tarde deste domingo (30), enquanto almoçavam na casa mais vigiada do Brasil.

A participante Naiara Azevedo mostrou que conhece o "verdadeiro açaí" - aquele que é consumido no Pará, sem granola e, às vezes, acompanhado de proteínas como peixe, carne seca ou camarão.

"Eu gosto de açai!", disse a participante. "Puro? Sem xarope, essas coisas assim? É que é muito difícil você encontrar ele assim puro", questionou Douglas Silva. "Pow, lá no Pará a galera come com arroz, feijão e peixe. Bizarro!", opinou.

VEJA MAIS

"Eu comi de tudo, com peixe... Eu sou uma pessoa super aberta a comer de tudo", respondeu Naiara.

Mas ela mostrou que também conhece algumas gourmetizações do açaí, como o famoso xarope de guaraná com açaí, que é vendido na Praça Brasil, em Belém.

"Tem um negócio que eles fazem lá, uma bebida, parece um milkshake, chamado guaraná da Amazônia. Eles batem no liquidificador o açaí puro, o xarope de guaraná deles, leite em pó, às vezes põe ovo de codorna, amendoim, castanha do Pará, catuaba. Uma bomba!

"Nossa, isso ai é maneiro!", disse Douglas.

"Você toma, você fica ligado! Eu amo! Toda vez que eu subo pro Pará eu tenho que tomar esse guaraná da Amazônia, que eu amo", disse Naiara.

VEJA MAIS