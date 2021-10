No Combu, Glenda kozlowski toma banho de ervas e prova o ‘verdadeiro açaí': 'É bom!'

Glenda Kozlowski já está em Belém aguardando a grande festa do Círio de Nazaré. A jornalista, que é uma das convidadas especiais do projeto “Varanda do Círio”, aproveitou para passear e compartilhar com os seguidores vários momentos de diversão pelos pontos turísticos da região.

Ao lado de outros famosos que vieram prestigiar a maior festa religiosa do mundo, Glenda fez algumas publicações onde aparece na Ilha do Combu. No registro, ela também aparece ao lado de amigos tomando o famoso banho de ervas, da dona Beth Cheirosinha.

No almoço, Glenda foi servida com vários pratos típicos da região e também o tradicional açai: "Açaí de verdade, né gente, não botei nada, nem açúcar, nem nada. É bom, eu gostei", revelou.

Nesta sexta-feira (08), a jornalista aproveitou para desejar um feliz Círio a todos os paraenses. Ela também agradeceu todo o carinho que tem recebido na capital.