Famosos se divertem em travessia de barco em Belém: 'Ó meu c*, não passa nada'

O humorista Paulo Vieira, a chef Kátia Barbosa, a apresentadora Glenda Kozlowski e a mãe de Gil do Vigor, Jacira Santana, estão em Belém para o Círio de Nazaré e vêm compartilhando com os seguidores os passeios pela Cidade das Mangueiras. Nesta quinta-feira (7), Paulo postou um vídeo em seu perfil no Twitter onde mostra a turma em um passeio de barco, na travessia para a ilha do Combu.

“Rolê mais aleatório que você jamais imaginou”, escreveu o humorista.

“Ó meu c*, não passa nada”, brincou a chef, arrancando risadas de todos. Pelo vídeo, é possível ver o barco balançar e o riso de nervoso em alguns passageiros.