Humorista Paulo Vieira almoça no Ver-o-Peso

O humorista Paulo Vieira já está em Belém, onde vem participando das programações da Varanda da Fafá, O artista vem usando suas redes sociais para mostrar a experiência desse momemto em Belém. Ele chegou a mostrar o show da cantora da paraense no Teatro da Paz , na noite de quinta-feira (7). E nesta sexta (8), o ator almoçou na Barraca da Lúcia, no Ver- o- Peso.

O artista está acompanhado da apresentadora esportiva Glenda Kozlowski, da escritora Djamila Ribeiro, a chef Katia Barbosa, Jacira Santana e a mãe do Gil do Vigor. Este ano, a Varanda de Nazaré se tornou patrocinadora oficial do Círio de Nazaré.