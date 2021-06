Açaí com granola ou farinha de tapioca? Veja 3 formas como o fruto é consumido no país

A iguaria da culinária paraense mais consumida no Estado e também fora dele é uma unanimidade quando se trata de valores nutricionais e do sabor incomparável. Mas a forma - ou para o bom paraense, o ritual - com que cada um utiliza e consome o nectar desse fruto rende um dia inteiro de debates acalorados ao melhor estilo 'raiz x nutella'.

No ano passado o chef Leonardo Paixão, do reality Mestre do Sabor”, chegou a dizer que “o açaí tem gosto de terra”, o que quase fez a terra tremer em território parauara e causou uma polêmica na web. Logo em seguida ele se desculpou com os paraenses por ter se expressado da forma errada ao se referir ao fruto, explicando que a intenção era a de destacar o 'sabor terroso' que ele tem, comparando-o a algumas variedades de vinhos secos. E disse que “ama” o açaí. Ah bom, assim a gente até entende.

Também no ano passado, o youtuber Lucas Rangel se envolveu em uma discussão no Twitter por não saber que na região Norte o açaí era consumido com acompanhamentos salgados. O digital influencer precisou da ajuda dos nossos conterrâneos para descobrir outras maneiras de consumir a fruta e prometeu que ia fazer o teste. Boml, o resultado a gente não ficou sabendo...

Em razão de tantas polêmicas envolvendo a forma de consumir o açaí nosso de cada dia, a Redação Integrada O Liberal foi atrás de saber como os brasileiros Pará afora consomem esse 'líquido precioso'. Mas, claro, a intenção não é estabelecer uma regra inviolável, porque, se comer é algo que se deve fazer com prazer, cada um decide o melhor jeito de se deliciar com o que lhe faz bem. E, convenhamos, o nosso açaí merece estar em todo lugar, de todo jeito e a toda hora.

Região Norte

O 'queridinho' dos paraenses é consumido tanto in natura, leia-se puro, quanto com adição de açúcar. Ele pode ser misturado com farinha de mandioca ou de tapioca. Os acompanhamentos são os mais variados possíveis: com carne, peixe assado, camarão e até charque.

Na gastronomia, há quem se arrisque em produzir suco e bolo, mas a polpa do fruto costuma ser amplamente utilizada na preparação de doces, licores e sorvetes.

Cerrado

Na região Centro-Oeste do país, o açaí é consumido na forma de um creme, acompanhado com granola, que é um composto de cinco cereais torrados (aveia, arroz, trigo, milho e centeio), misturados com mel ou açúcar mascavo e frutas (uvas passas, flocos de maçã e castanhas) e iogurte natural. As pessoas também costumam ‘tomar’ o fruto como energetico antes ou depois de praticar esportes físicos.

Sul

Já no Sul do Brasil, a polpa do açaí é consumida com leite condensado, frutas e, em algumas ocasiões, leite em pó. Também pode ser adicionado ao fruto chocolate ou outros doces.

