'Açaí no Pará a gente come puro, sem guaraná', defende Gaby Amarantos; assista

A cantora Gaby Amarantos, natural do bairro do Jurunas, em Belém, é a convidada da semana do programa “Brasil com Zeca”, apresentado por Zeca Camargo, no Youtube. Na ocasião, a artista recordou a infância e trouxe um tom afetuoso à conversa lembrando do prato que é protagonista na mesa do paraense: o açaí. As informações são da UOL.

"É o nosso alimento e ponto. Tenho uma relação muito forte com este produto porque meus pais eram ribeirinhos e ganharam a vida fazendo. O açaí deu dignidade à minha família. Oportunidade", diz a técnica do The Voice Kids, que afirma: "Açaí no Pará a gente come puro, sem guaraná, doce, como no restante do Brasil".



A culinária paraense foi o tema da vez do “Brasil com Zeca”. Gaby, que além de artista versátil, também é uma exímia cozinheira, é dona de uma receita para lá de elogiada pelo apresentador: pato no tucupi com arroz de jambu. "A dois, vai bem uma pimentinha de tucupi, cumari e jambu, que tem afrodisíaco", comenta.

Zeca ainda preparou um pirarucu com molho bechamel e banana-da-terra, receita do chef Saulo Jennings, do Casa do Saulo, de Santarém.

Assista: