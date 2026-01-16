Costela com gengibre é a receita da Ana Maria Braga de hoje (16/01)
No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer costela com gengibre; confira os ingredientes e o modo de preparo
No Mais Você, Ana Maria Braga ensinou a fazer a costela com gengibre. Esta é a receita ideal para você preparar e surpreender naquele almoço especial em família ou em uma data especial. Veja como fazer:
Ingredientes da Costela com gengibre da Ana Maria Braga
Canjiquinha cremosa
- 1 fio de azeite
- 70 gramas de bacon em cubos médios
- 120 gramas de paio cortado em rodelas
- 1 colher de sopa de alho picado
- 60 gramas de cebola picada
- 15 gramas de coentro picado com os talos
- 2 folhas de louro
- 1 pitada de pimenta-caiena
- Meia xícara de canjiquinha demolhada por 1 hora
- 1 litro de água quente
- coentro picado a gosto para finalizar
- sal a gosto
- pimenta a gosto
Costela com gengibre
- 1 e meio quilo de costelinha suína limpa com ossos
- 1 colher de sopa de sal ou utilize 15 gramas
- 2 colheres de sopa de raspas de limão
- Um quarto de xícara de vinagre de álcool ou utilize 60 gramas
- Um quarto de xícara de extrato de tomate ou utilize 120 gramas
- Meia colher de sopa de sal ou utilize 7 gramas
- 2 colheres de sopa de páprica defumada
- 1 colher de sopa de alho picado
- 1 colher de chá de cominho em pó
- Uma xícara e um quarto de gengibre sem casca e picadinho. Ou utilize 160 gramas
Modo de preparo da Costela com gengibre da Ana Maria Braga
Canjiquinha cremosa
- Em uma panela de pressão aquecida em fogo alto, adicione 1 fio de azeite, 70 gramas de bacon em cubos médios, 120 gramas de paio cortado em rodelas, 1 colher de sopa de alho picado, 60 gramas de cebola picada, 15 gramas de coentro picado com os talos, 2 folhas de louro, 1 pitada de pimenta-caiena e refogue por 3 minutos.
- Acrescente meia xícara de canjiquinha demolhada por 1 hora e 1 litro de água quente. Misture e, assim que ferver, feche a panela e diminua o fogo.
- Deixe cozinhar por 20 minutos após pegar pressão até a canjiquinha ficar bem macia.
- Retire a pressão e deixe ainda no fogo por 5 minutos para encorpar o caldo.
- Desligue o fogo, salpique coentro, acerte o sal se necessário, misture e sirva quente.
Costela com gengibre
- Em um recipiente, coloque 1 e meio quilo de costelinha suína limpa com ossos, 1 colher de sopa de sal, 2 colheres de sopa de raspas de limão e esfregue bem e reserve em um saco grande.
- No liquidificador, adicione um quarto de xícara de vinagre de álcool, um quarto de xícara de extrato de tomate, meia colher de sopa de sal, 2 colheres de sopa de páprica defumada, 1 colher de sopa de alho picado, 1 colher de chá de cominho em pó, uma xícara e um quarto de gengibre sem casca e picadinho. Bata por 3 minutos. Desligue o liquidificador e, com cuidado, mexa com uma espátula para ajudar a bater melhor.
- Desligue o liquidificador, coloque a marinada no saco plástico com a costela temperada, espalhe o tempero na costela e feche o saco. Reserve na geladeira por 12 horas dentro de uma assadeira.
- Depois deste tempo, retire da geladeira, transfira a costela para uma assadeira com os ossos para baixo e espalhe a marinada que ficou no saco na costela.
- Cubra com papel-alumínio e leve para assar em forno pré-aquecido a 180 graus Celsius por 2 horas.
- Depois deste tempo, retire o papel-alumínio, volte a costela no forno e deixe assar por mais 30 minutos até que doure.
- Retire do forno, descarte a gordura que se formar na assadeira, transfira para um prato de servir, salpique cebolinha picada e sirva acompanhado de canjiquinha cremosa ou como preferir.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)
