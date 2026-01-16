Capa Jornal Amazônia
Costela com gengibre é a receita da Ana Maria Braga de hoje (16/01)

No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer costela com gengibre; confira os ingredientes e o modo de preparo

Gabrielle Borges
fonte

Costela com gengibre (Foto: Daniela Meira/Globo)

No Mais Você, Ana Maria Braga ensinou a fazer a costela com gengibre. Esta é a receita ideal para você preparar e surpreender naquele almoço especial em família ou em uma data especial. Veja como fazer:

Ingredientes da Costela com gengibre da Ana Maria Braga

Canjiquinha cremosa

  • 1 fio de azeite
  • 70 gramas de bacon em cubos médios
  • 120 gramas de paio cortado em rodelas
  • 1 colher de sopa de alho picado
  • 60 gramas de cebola picada
  • 15 gramas de coentro picado com os talos
  • 2 folhas de louro
  • 1 pitada de pimenta-caiena
  • Meia xícara de canjiquinha demolhada por 1 hora
  • 1 litro de água quente
  • coentro picado a gosto para finalizar
  • sal a gosto
  • pimenta a gosto

Costela com gengibre

  • 1 e meio quilo de costelinha suína limpa com ossos
  • 1 colher de sopa de sal ou utilize 15 gramas
  • 2 colheres de sopa de raspas de limão
  • Um quarto de xícara de vinagre de álcool ou utilize 60 gramas
  • Um quarto de xícara de extrato de tomate ou utilize 120 gramas
  • Meia colher de sopa de sal ou utilize 7 gramas
  • 2 colheres de sopa de páprica defumada
  • 1 colher de sopa de alho picado
  • 1 colher de chá de cominho em pó
  • Uma xícara e um quarto de gengibre sem casca e picadinho. Ou utilize 160 gramas

Modo de preparo da Costela com gengibre da Ana Maria Braga

Canjiquinha cremosa

  • Em uma panela de pressão aquecida em fogo alto, adicione 1 fio de azeite, 70 gramas de bacon em cubos médios, 120 gramas de paio cortado em rodelas, 1 colher de sopa de alho picado, 60 gramas de cebola picada, 15 gramas de coentro picado com os talos, 2 folhas de louro, 1 pitada de pimenta-caiena e refogue por 3 minutos.
  • Acrescente meia xícara de canjiquinha demolhada por 1 hora e 1 litro de água quente. Misture e, assim que ferver, feche a panela e diminua o fogo.
  • Deixe cozinhar por 20 minutos após pegar pressão até a canjiquinha ficar bem macia.
  • Retire a pressão e deixe ainda no fogo por 5 minutos para encorpar o caldo.
  • Desligue o fogo, salpique coentro, acerte o sal se necessário, misture e sirva quente.

Costela com gengibre

  • Em um recipiente, coloque 1 e meio quilo de costelinha suína limpa com ossos, 1 colher de sopa de sal, 2 colheres de sopa de raspas de limão e esfregue bem e reserve em um saco grande.
  • No liquidificador, adicione um quarto de xícara de vinagre de álcool, um quarto de xícara de extrato de tomate, meia colher de sopa de sal, 2 colheres de sopa de páprica defumada, 1 colher de sopa de alho picado, 1 colher de chá de cominho em pó, uma xícara e um quarto de gengibre sem casca e picadinho. Bata por 3 minutos. Desligue o liquidificador e, com cuidado, mexa com uma espátula para ajudar a bater melhor.
  • Desligue o liquidificador, coloque a marinada no saco plástico com a costela temperada, espalhe o tempero na costela e feche o saco. Reserve na geladeira por 12 horas dentro de uma assadeira.
  • Depois deste tempo, retire da geladeira, transfira a costela para uma assadeira com os ossos para baixo e espalhe a marinada que ficou no saco na costela.
  • Cubra com papel-alumínio e leve para assar em forno pré-aquecido a 180 graus Celsius por 2 horas.
  • Depois deste tempo, retire o papel-alumínio, volte a costela no forno e deixe assar por mais 30 minutos até que doure.
  • Retire do forno, descarte a gordura que se formar na assadeira, transfira para um prato de servir, salpique cebolinha picada e sirva acompanhado de canjiquinha cremosa ou como preferir.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

