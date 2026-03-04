Aprenda a fazer bolo de coco macio e fofinho no liquidificador; confira o passo a passo da receita
A sobremesa combina com o café da manhã e o lanche da tarde
Sabe aquele momento após o almoço em que tudo o que você tem é uma vontade infinita de comer um docinho? Para acabar com essa vontade, uma ótima sugestão é fazer um bolo de coco macio e fofinho no liquidificador. A receita necessita de ingredientes fáceis de encontrar no mercado e pode ser servida acompanhada de um café no período da manhã ou de sucos e refrigerantes no lanche da tarde.
VEJA MAIS
Bolo de coco macio e fofinho
Ingredientes da massa:
- 3 ovos
- 2 xícaras de chá de açúcar
- Meia xícara de chá de óleo
- 1 xícara de chá de leite
- 100 gramas de coco ralado
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1 colher de fermento em pó
Modo de preparo da massa:
- No liquidificador, coloque 3 ovos, 2 xícaras de chá de açúcar, meia xícara de chá de óleo e 1 xícara de chá de leite. Bata até ficar homogêneo.
- Depois, adicione 100 gramas de coco ralado, 2 xícaras de chá de farinha de trigo e 1 colher de sopa de fermento em pó. Bata mais um pouco.
- Coloque a massa em uma forma untada e enfarinhada. Leve para assar em forno médio preaquecido por cerca de 40 minutos.
Ingredientes da calda:
- 200 mililitros de leite de coco
- 1 colher de sopa de amido de milho
- 1 colher de sopa de açúcar
Modo de preparo da calda:
- Em uma panela, coloque 200 mililitros de leite de coco, 1 colher de sopa de amido de milho e 1 colher de sopa de açúcar. Misture e mexa sem parar até levantar fervura.
- Com um garfo, faça furinhos no bolo para absorver a calda.
- Despeje a calda e sirva em seguida.
(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA