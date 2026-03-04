Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Receita chevron right

Aprenda a fazer bolo de coco macio e fofinho no liquidificador; confira o passo a passo da receita

A sobremesa combina com o café da manhã e o lanche da tarde

Victoria Rodrigues
fonte

O bolo de coco é uma ótima opção de sobremesa após o almoço! (Foto: Reprodução/ Receitas Globo)

Sabe aquele momento após o almoço em que tudo o que você tem é uma vontade infinita de comer um docinho? Para acabar com essa vontade, uma ótima sugestão é fazer um bolo de coco macio e fofinho no liquidificador. A receita necessita de ingredientes fáceis de encontrar no mercado e pode ser servida acompanhada de um café no período da manhã ou de sucos e refrigerantes no lanche da tarde.

VEJA MAIS

image Novo 'morango do amor'? Cenourinha de chocolate branco viraliza nas redes sociais; veja a receita
Fácil de embalar, prática para presentear e com custo de produção menor, a receita viralizou e promete ser tendência em 2026

image Salada com macarrão crocante: confira o passo a passo da receita que bombou nas redes sociais
Aprenda a inovar na salada com essa receita simples e saborosa que viralizou; confira

image Pão de alho cremoso na airfryer; aprenda a fazer receita que viralizou nas redes
Receita é ideal para acompanhamentos em churrascos ou lanches da tarde; confira o passo a passo

Bolo de coco macio e fofinho

Ingredientes da massa:

  • 3 ovos
  • 2 xícaras de chá de açúcar
  • Meia xícara de chá de óleo
  • 1 xícara de chá de leite
  • 100 gramas de coco ralado
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de fermento em pó

Modo de preparo da massa:

  1. No liquidificador, coloque 3 ovos, 2 xícaras de chá de açúcar, meia xícara de chá de óleo e 1 xícara de chá de leite. Bata até ficar homogêneo.
  2. Depois, adicione 100 gramas de coco ralado, 2 xícaras de chá de farinha de trigo e 1 colher de sopa de fermento em pó. Bata mais um pouco.
  3. Coloque a massa em uma forma untada e enfarinhada. Leve para assar em forno médio preaquecido por cerca de 40 minutos.

Ingredientes da calda:

  • 200 mililitros de leite de coco
  • 1 colher de sopa de amido de milho
  • 1 colher de sopa de açúcar

Modo de preparo da calda:

  1. Em uma panela, coloque 200 mililitros de leite de coco, 1 colher de sopa de amido de milho e 1 colher de sopa de açúcar. Misture e mexa sem parar até levantar fervura.
  2. Com um garfo, faça furinhos no bolo para absorver a calda.
  3. Despeje a calda e sirva em seguida.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

receitas

bolo de coco

macio

liquidificador

ana maria braga
Receita
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

MAIS LIDAS EM RECEITAS

DICA DE RECEITA

Aprenda a fazer fricassê de frango cremoso fácil no liquidificador

A receita simples e rápida é uma ótima opção de escolha para o almoço, jantar e até ocasiões especiais

25.02.26 12h43

FRUTAS

Oiti: o que é, benefícios e como comer

Pouco conhecida, essa fruta é utilizada para sombreamento de ruas, praças e pode ser encontrada nos estados da região norte e nordeste

05.11.22 23h00

RECEITA

Pão de alho cremoso na airfryer; aprenda a fazer receita que viralizou nas redes

Receita é ideal para acompanhamentos em churrascos ou lanches da tarde; confira o passo a passo

27.02.26 10h35

RECEITA

Rocambole de abobrinha é a receita da Ana Maria Braga de hoje (27/02)

No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer rocambole de abobrinha; confira o modo de preparo

27.02.26 12h01

ÚLTIMAS EM RECEITAS

RECEITA

Salada com macarrão crocante: confira o passo a passo da receita que bombou nas redes sociais

Aprenda a inovar na salada com essa receita simples e saborosa que viralizou; confira

02.03.26 10h30

BEBIDA

O que é pitorro de coco? Conheça a bebida de Bad Bunny e saiba como fazer

Destilado tradicional de Porto Rico ganhou projeção global após ser citado no álbum “Debí Tirar Más Fotos”; veja como preparar em casa

02.03.26 7h27

RECEITA

Rocambole de abobrinha é a receita da Ana Maria Braga de hoje (27/02)

No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer rocambole de abobrinha; confira o modo de preparo

27.02.26 12h01

RECEITA

Pão de alho cremoso na airfryer; aprenda a fazer receita que viralizou nas redes

Receita é ideal para acompanhamentos em churrascos ou lanches da tarde; confira o passo a passo

27.02.26 10h35

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda