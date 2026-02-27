Pão de alho cremoso na airfryer; aprenda a fazer receita que viralizou nas redes
Receita é ideal para acompanhamentos em churrascos ou lanches da tarde; confira o passo a passo
O pão de alho na air fryer é a escolha perfeita para quem busca praticidade sem abrir mão do sabor. Com uma mistura cremosa à base de manteiga, queijo, alho e salsinha fresca, esse prato conquista até os paladares mais exigentes.
Confira como preparar essa delícia de forma rápida e fácil.
Ingredientes do Pão de alho cremoso na airfryer
- 2 colheres de sopa de alho triturado
- 100g de manteiga ou margarina
- 150g de queijo mussarela triturado
- 50g queijo parmesão ralado
- 1 fio de azeite
- 1 colher de sopa de maionese
- Salsinha e Cebolinha à gosto
- 4 pães
Modo de preparo do Pão de alho cremoso na airfryer
- Prepare a mistura cremosa: Comece derretendo a manteiga e misturando-a com a maionese, o azeite, o alho picado, a salsinha e o queijo parmesão. Mexa bem até formar uma pasta homogênea e cremosa.
- Corte o pão: Fatie a baguete ou o pão de sua escolha em pedaços generosos, que irão receber a deliciosa mistura.
- Monte as fatias: Espalhe uma camada generosa da pasta de manteiga e queijo sobre cada fatia de pão, garantindo que cada pedaço fique bem coberto.
- Leve à air fryer: Preaqueça a air fryer a 190°C por cerca de 5 minutos. Coloque as fatias de pão na cesta e deixe dourar por 6 a 8 minutos, ou até que a superfície esteja crocante e dourada.
- Finalização: Durante o preparo, abra a air fryer na metade do tempo e, se desejar, adicione mais queijo para um efeito ainda mais gratinado.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com).
