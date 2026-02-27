Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Receita chevron right

Pão de alho cremoso na airfryer; aprenda a fazer receita que viralizou nas redes

Receita é ideal para acompanhamentos em churrascos ou lanches da tarde; confira o passo a passo

Gabrielle Borges
fonte

Aprenda a fazer receita que viralizou nas redes (Reprodução: Freepik)

O pão de alho na air fryer é a escolha perfeita para quem busca praticidade sem abrir mão do sabor. Com uma mistura cremosa à base de manteiga, queijo, alho e salsinha fresca, esse prato conquista até os paladares mais exigentes.

Confira como preparar essa delícia de forma rápida e fácil.

Ingredientes do Pão de alho cremoso na airfryer

  • 2 colheres de sopa de alho triturado
  • 100g de manteiga ou margarina
  • 150g de queijo mussarela triturado
  • 50g queijo parmesão ralado
  • 1 fio de azeite
  • 1 colher de sopa de maionese
  • Salsinha e Cebolinha à gosto
  • 4 pães

VEJA MAIS

image Bolinho de frango com queijo: aprenda a fazer o petisco
A receita é uma ótima opção para o almoço, lanche e para os petiscos do final de semana


image Quer um almoço fácil e caprichado? Faça um Rondelli de frango com massa de pastel
Essa receita deliciosa e prática vai fazer sucesso no almoço com a família


image Quer um almoço rápido? Faça uma torta de frango com massa de pastel dos deuses
A combinação de crocância e maciez vai encantar seu paladar

Modo de preparo do Pão de alho cremoso na airfryer

  • Prepare a mistura cremosa: Comece derretendo a manteiga e misturando-a com a maionese, o azeite, o alho picado, a salsinha e o queijo parmesão. Mexa bem até formar uma pasta homogênea e cremosa.
     
  • Corte o pão: Fatie a baguete ou o pão de sua escolha em pedaços generosos, que irão receber a deliciosa mistura.
     
  • Monte as fatias: Espalhe uma camada generosa da pasta de manteiga e queijo sobre cada fatia de pão, garantindo que cada pedaço fique bem coberto.
     
  • Leve à air fryer: Preaqueça a air fryer a 190°C por cerca de 5 minutos. Coloque as fatias de pão na cesta e deixe dourar por 6 a 8 minutos, ou até que a superfície esteja crocante e dourada.
     
  • Finalização: Durante o preparo, abra a air fryer na metade do tempo e, se desejar, adicione mais queijo para um efeito ainda mais gratinado.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Receita

receitas air fryer

pão de alho
Receita
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

MAIS LIDAS EM RECEITAS

FRUTAS

Oiti: o que é, benefícios e como comer

Pouco conhecida, essa fruta é utilizada para sombreamento de ruas, praças e pode ser encontrada nos estados da região norte e nordeste

05.11.22 23h00

RECEITA

Brownie de chocolate na airfryer com poucos ingredientes; aprenda a fazer a receita

Sobremesa é simples, prática e perfeita para qualquer momento do dia.

24.02.26 11h18

RECEITA

Macarrão cremoso com carne-seca e abóbora é a receita da Ana Maria Braga de hoje (24/02)

No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer macarrão cremoso com carne-seca e abóbora; confira o modo de preparo

24.02.26 11h36

FRUTAS

Uxi: o que é, benefícios e como comer

Por conta do desmatamento, essa fruta típica da Amazônia está se tornando cada vez mais rara. Conheça mais sobre os benefícios do Uxi e as formas de ser consumido

03.07.22 14h00

ÚLTIMAS EM RECEITAS

RECEITA

Salada de pepino japonês cremosa; aprenda a fazer a receita que viralizou

Receita é prática e é uma maneira de variar nas saladas; confira o passo a passo

26.02.26 11h49

DICA DE RECEITA

Aprenda a fazer fricassê de frango cremoso fácil no liquidificador

A receita simples e rápida é uma ótima opção de escolha para o almoço, jantar e até ocasiões especiais

25.02.26 12h43

RECEITA

Macarrão cremoso com carne-seca e abóbora é a receita da Ana Maria Braga de hoje (24/02)

No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer macarrão cremoso com carne-seca e abóbora; confira o modo de preparo

24.02.26 11h36

RECEITA

Brownie de chocolate na airfryer com poucos ingredientes; aprenda a fazer a receita

Sobremesa é simples, prática e perfeita para qualquer momento do dia.

24.02.26 11h18

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda