O Liberal chevron right Receita chevron right

Salada de pepino japonês cremosa; aprenda a fazer a receita que viralizou

Receita é prática e é uma maneira de variar nas saladas; confira o passo a passo

Gabrielle Borges
Receita da salada viralizou no TikTok (Reprodução/Pinterest)

Se você é fã das tendências do TikTok, certamente já viu a famosa salada de pepino viral que conquistou a internet. Além de rápida de preparar, essa receita combina frescor e sabor em cada garfada. Confira como reproduzir em casa!

Ingredientes da Salada de pepino japonês cremosa

  • 1 pepino japonês grande
  • 1 cebola roxa
  • ½ abacate (ou 1 avocado)
  • 1 colher de sopa de alcaparra
  • 1 colher de sopa de cream cheese
  • 1 colher de chá de gergelim preto
  • Sal e pimenta a gosto

Modo de preparo da Salada de pepino japonês cremosa

  • Fatie o pepino e a cebola roxa e coloque em um pote grande.
  • Acrescente o abacate, a alcaparra, o cream cheese e o gergelim preto.
  • Tempere com sal e pimenta a gosto.
  • Tampe bem o recipiente e agite vigorosamente até que todos os ingredientes estejam bem misturados.
  • E pronto! Sua salada de pepino viral está pronta para servir. Uma receita prática, refrescante e perfeita para qualquer ocasião.

Dicas

  • Adicione seus temperos favoritos, como azeite, limão ou ervas finas, para dar um toque especial.
  • Substitua ingredientes e crie variações da salada todos os dias. A versatilidade dessa receita é o que a torna tão popular nas redes sociais.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com).

