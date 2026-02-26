Salada de pepino japonês cremosa; aprenda a fazer a receita que viralizou
Receita é prática e é uma maneira de variar nas saladas; confira o passo a passo
Se você é fã das tendências do TikTok, certamente já viu a famosa salada de pepino viral que conquistou a internet. Além de rápida de preparar, essa receita combina frescor e sabor em cada garfada. Confira como reproduzir em casa!
Ingredientes da Salada de pepino japonês cremosa
- 1 pepino japonês grande
- 1 cebola roxa
- ½ abacate (ou 1 avocado)
- 1 colher de sopa de alcaparra
- 1 colher de sopa de cream cheese
- 1 colher de chá de gergelim preto
- Sal e pimenta a gosto
VEJA MAIS
Modo de preparo da Salada de pepino japonês cremosa
- Fatie o pepino e a cebola roxa e coloque em um pote grande.
- Acrescente o abacate, a alcaparra, o cream cheese e o gergelim preto.
- Tempere com sal e pimenta a gosto.
- Tampe bem o recipiente e agite vigorosamente até que todos os ingredientes estejam bem misturados.
- E pronto! Sua salada de pepino viral está pronta para servir. Uma receita prática, refrescante e perfeita para qualquer ocasião.
Dicas
- Adicione seus temperos favoritos, como azeite, limão ou ervas finas, para dar um toque especial.
- Substitua ingredientes e crie variações da salada todos os dias. A versatilidade dessa receita é o que a torna tão popular nas redes sociais.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com).
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA