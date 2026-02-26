Salada de pepino japonês cremosa; aprenda a fazer a receita que viralizou

Se você é fã das tendências do TikTok, certamente já viu a famosa salada de pepino viral que conquistou a internet. Além de rápida de preparar, essa receita combina frescor e sabor em cada garfada. Confira como reproduzir em casa!

Ingredientes da Salada de pepino japonês cremosa

1 pepino japonês grande

1 cebola roxa

½ abacate (ou 1 avocado)

1 colher de sopa de alcaparra

1 colher de sopa de cream cheese

1 colher de chá de gergelim preto

Sal e pimenta a gosto

VEJA MAIS

Modo de preparo da Salada de pepino japonês cremosa

Fatie o pepino e a cebola roxa e coloque em um pote grande.

Acrescente o abacate, a alcaparra, o cream cheese e o gergelim preto.

Tempere com sal e pimenta a gosto.

Tampe bem o recipiente e agite vigorosamente até que todos os ingredientes estejam bem misturados.

E pronto! Sua salada de pepino viral está pronta para servir. Uma receita prática, refrescante e perfeita para qualquer ocasião.

Dicas

Adicione seus temperos favoritos, como azeite, limão ou ervas finas, para dar um toque especial.

Substitua ingredientes e crie variações da salada todos os dias. A versatilidade dessa receita é o que a torna tão popular nas redes sociais.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com).