O Liberal chevron right Receita chevron right

Picadinho de copa lombo é a receita da Ana Maria Braga de hoje (23/02)

No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer picadinho de copa lombo; confira o modo de preparo

Gabrielle Borges
fonte

Picadinho de copa-lombo (Foto: Daniela Meira/Globo)

No Mais Você, Ana Maria Braga ensinou a fazer um picadinho de copa-lombo com purê de batatas O prato é uma sugestão para o almoço do fim de semana, que costuma reunir toda a família. Saiba como fazer.

Ingredientes do picadinho de copa lombo da Ana Maria Braga

Picadinho de copa-lombo

  • 1 e meia xícara de água
  • 250 gramas de goiaba com casca picada grosseiramente
  • 1 colher de sopa de açúcar mascavo ou utilize 15 gramas
  • 4 colheres de sopa de molho inglês ou utilize 60 mililitros
  • 2 colheres de sopa de molho shoyu ou utilize 30 mililitros
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 500 gramas de copa-lombo limpa e picada em cubos grandes
  • 2 colheres de chá de sal
  • pimenta-do-reino a gosto
  • Um quarto de xícara de cenoura em cubinhos
  • Um quarto de xícara de talo de salsão picado
  • 2 colheres de sopa de alho picado
  • 2 xícaras de cebola picada
  • 4 folhas de louro
  • salsinha picada a gosto

Purê de batata

  • 250 gramas de batata-inglesa descascada e em cubos médios
  • 250 mililitros de água
  • 120 mililitros de leite
  • sal a gosto
  • 1 ramo de alecrim (ramo pequeno)
  • 30 gramas de manteiga
  • sal a gosto
  • noz-moscada a gosto

Modo de preparo do  picadinho de copa lombo da Ana Maria Braga

Picadinho de copa-lombo

  • Coloque no liquidificador 1 e meia xícara de água, 250 gramas de goiaba com casca picada grosseiramente, 1 colher de sopa de açúcar mascavo, 4 colheres de sopa de molho inglês, 2 colheres de sopa de molho shoyu e bata por 2 minutos. Passe por uma peneira e reserve essa mistura de goiaba peneirada.
  • Numa panela de pressão, em fogo alto, derreta 2 colheres de sopa de manteiga, adicione 500 gramas de copa-lombo limpa e picada em cubos grandes, 2 colheres de chá de sal, pimenta-do-reino moída a gosto e doure de todos os lados até formar um fundo na panela. Mais ou menos 10 minutos.
  • Adicione um quarto de xícara de cenoura em cubinhos, um quarto de xícara de talo de salsão picado, 2 colheres de sopa de alho picado, 2 xícaras de cebola picada, 4 folhas de louro e deixe refogar por 5 minutos soltando o fundo com uma colher de pau.
  • Junte a mistura de goiaba peneirada (reservada acima) e misture. Tampe a panela e após pegar pressão abaixe o fogo para médio e cozinhe por 15 minutos.
  • Depois deste tempo, apague o fogo e deixe a pressão sair sozinha.
  • Abra a panela, salpique a salsinha a gosto, misture e sirva com purê de batata.

Purê de batata

  • Em uma panela coloque 250 gramas de batata, 250 mililitros de água, sal a gosto, 120 mililitros de leite, 1 ramo pequeno de alecrim, tampe a panela e cozinhe em fogo médio por 30 minutos ou até a batata ficar macia.
  • Apague o fogo, escorra a batata, amasse com um garfo e passe por uma peneira.
  • Coloque a batata amassada ainda quente em uma tigela, junte 30 gramas de manteiga, sal a gosto, noz-moscada a gosto, misture bem e sirva.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

