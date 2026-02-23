Picadinho de copa lombo é a receita da Ana Maria Braga de hoje (23/02)
No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer picadinho de copa lombo; confira o modo de preparo
No Mais Você, Ana Maria Braga ensinou a fazer um picadinho de copa-lombo com purê de batatas O prato é uma sugestão para o almoço do fim de semana, que costuma reunir toda a família. Saiba como fazer.
Ingredientes do picadinho de copa lombo da Ana Maria Braga
Picadinho de copa-lombo
- 1 e meia xícara de água
- 250 gramas de goiaba com casca picada grosseiramente
- 1 colher de sopa de açúcar mascavo ou utilize 15 gramas
- 4 colheres de sopa de molho inglês ou utilize 60 mililitros
- 2 colheres de sopa de molho shoyu ou utilize 30 mililitros
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 500 gramas de copa-lombo limpa e picada em cubos grandes
- 2 colheres de chá de sal
- pimenta-do-reino a gosto
- Um quarto de xícara de cenoura em cubinhos
- Um quarto de xícara de talo de salsão picado
- 2 colheres de sopa de alho picado
- 2 xícaras de cebola picada
- 4 folhas de louro
- salsinha picada a gosto
Purê de batata
- 250 gramas de batata-inglesa descascada e em cubos médios
- 250 mililitros de água
- 120 mililitros de leite
- sal a gosto
- 1 ramo de alecrim (ramo pequeno)
- 30 gramas de manteiga
- sal a gosto
- noz-moscada a gosto
Modo de preparo do picadinho de copa lombo da Ana Maria Braga
Picadinho de copa-lombo
- Coloque no liquidificador 1 e meia xícara de água, 250 gramas de goiaba com casca picada grosseiramente, 1 colher de sopa de açúcar mascavo, 4 colheres de sopa de molho inglês, 2 colheres de sopa de molho shoyu e bata por 2 minutos. Passe por uma peneira e reserve essa mistura de goiaba peneirada.
- Numa panela de pressão, em fogo alto, derreta 2 colheres de sopa de manteiga, adicione 500 gramas de copa-lombo limpa e picada em cubos grandes, 2 colheres de chá de sal, pimenta-do-reino moída a gosto e doure de todos os lados até formar um fundo na panela. Mais ou menos 10 minutos.
- Adicione um quarto de xícara de cenoura em cubinhos, um quarto de xícara de talo de salsão picado, 2 colheres de sopa de alho picado, 2 xícaras de cebola picada, 4 folhas de louro e deixe refogar por 5 minutos soltando o fundo com uma colher de pau.
- Junte a mistura de goiaba peneirada (reservada acima) e misture. Tampe a panela e após pegar pressão abaixe o fogo para médio e cozinhe por 15 minutos.
- Depois deste tempo, apague o fogo e deixe a pressão sair sozinha.
- Abra a panela, salpique a salsinha a gosto, misture e sirva com purê de batata.
Purê de batata
- Em uma panela coloque 250 gramas de batata, 250 mililitros de água, sal a gosto, 120 mililitros de leite, 1 ramo pequeno de alecrim, tampe a panela e cozinhe em fogo médio por 30 minutos ou até a batata ficar macia.
- Apague o fogo, escorra a batata, amasse com um garfo e passe por uma peneira.
- Coloque a batata amassada ainda quente em uma tigela, junte 30 gramas de manteiga, sal a gosto, noz-moscada a gosto, misture bem e sirva.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
