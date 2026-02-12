Bolo de chocolate com calda de ganache é a receita da Ana Maria Braga de hoje (12/02)

No Mais Você, Ana Maria Braga ensina a preparar um bolo de chocolate com calda de ganache, ideal para quem ama bolos "chocolatudos". Saiba como fazer.

Ingredientes do bolo de chocolate com calda de ganache da Ana Maria Braga

Bolo de chocolate

2 e meia xícara de farinha de trigo peneirada

1 colher de sopa de amido de milho peneirado

3 colheres de sopa de chocolate em pó 50% peneirado

1 pitadas de sal

6 ovos

2 xícaras de açúcar refinado

4 colheres de sopa de óleo de milho ou canela

1 xícara de leite

20 gramas de fermento em pó

100 gramas de chocolate meio amargo picado

Ganache

300 gramas de chocolate meio amargo picado

200 gramas de creme de leite

Modo de preparo da coxinha de grão-de-bico da Ana Maria Braga

Bolo de chocolate

Em uma tigela coloque farinha de trigo, o amido de milho, o chocolate em pó e o sal. Reserve.

Na batedeira, bata os ovos com o açúcar por cerca de 10 minutos, ou até formar um creme claro e fofo. Ainda com a batedeira ligada em velocidade baixa, acrescente o óleo aos poucos e, em seguida, o leite.

Desligue a batedeira, transfira o creme para a tigela com os ingredientes secos e misture delicadamente com o batedor de arame. Incorpore o fermento em pó e transfira metade da massa para uma forma de fundo removível (23,5 cm de diâmetro x 7 cm de altura) untada e enfarinhada.

Distribua 100 gramas de chocolate picado e cubra com o restante da massa.

Leve ao forno preaquecido a 180 graus Celsius por cerca de 40 minutos.

Retire do forno, despeje a calda de chocolate ainda quente, depois cubra com a cobertura de chocolate e deixe amornar ou esfriar.

Finalize com granulado e sirva.

Calda de chocolate

Coloque o leite e o chocolate em pó em uma panela, misture e leve ao fogo médio.

Mexa até ferver. Apague o fogo e deixe amornar.

Ganache

Coloque o chocolate e o creme de leite em uma tigela e leve ao micro-ondas de 1 em 1 minuto, mexendo a cada intervalo, até obter um creme liso e homogêneo.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)