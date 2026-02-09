Pipoca de carne é a receita da Ana Maria Braga de hoje (09/02)
No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer pipoca de carne ; confira o modo de preparo
No Mais Você, Ana Maria Braga ensina a preparar uma pipoca de carne perfeita para servir como lanche ou petisco ao receber convidados. Crocante por fora e macia por dentro, a receita leva cubos de coxão mole empanados em flocos de arroz. Saiba como fazer.
Ingredientes da pipoca de carne da Ana Maria Braga
- 1 ovo
- 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado grosso ou utilize 20 gramas
- 1 colher de sopa de azeitona preta sem caroço ou utilize 15 gramas
- 1 colher de sopa de gengibre picado com casca
- 1 colher de chá de alho picado
- 3 colheres de sopa de flocos de arroz ou utilize 15 gramas
- 2 colheres de chá de sal
- Meia colher de chá de pimenta-do-reino moída preta
- 1 colher de chá de páprica doce
- 250 gramas de coxão mole cortado em cubos de mais ou menos 2 cm
- 200 gramas de flocos de arroz
- orégano a gosto
Modo de preparo da pipoca de carne da Ana Maria Braga
- No liquidificador coloque 1 ovo, 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado grosso, 1 colher de sopa de azeitona preta sem caroço, 1 colher de sopa de gengibre picado com casca, 1 colher de chá de alho picado, 3 colheres de sopa de flocos de arroz, 2 colheres de chá de sal, meia colher de chá de pimenta-do-reino moída preta e 1 colher de chá de páprica doce. Bata por 2 minutos ou até formar uma mistura homogênea.
- Desligue o liquidificador, transfira para uma tigela e adicione 250 gramas de coxão mole cortado em cubos. Reserve.
- Em uma assadeira adicione 200 gramas de flocos de arroz e passe os cubos de carne para empanar.
- Pressione bem para grudar e distribua para uma outra assadeira forrada com papel-manteiga.
- Leve ao forno preaquecido a 200 graus Celsius por 15 minutos.
- Retire do forno, salpique orégano a gosto e sirva.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com).
