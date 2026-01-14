Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Receita chevron right

Pudim de banana e chocolate é a receita da Ana Maria Braga de hoje (14/01)

No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer pudim de banana e chocolate; confira o modo de preparo

Gabrielle Borges
fonte

Pudim de banana e chocolate é a receita da Ana Maria Braga (Reprodução: Globo)

No Mais Você, a apresentadora ensina como fazer a sobremesa com somente três ingredientes: banana-prata, chocolate meio amargo e água. É uma sobremesa deliciosa e fácil de fazer. Confira o passo a passo.

Ingredientes do Pudim de Banana e Chocolate da Ana Maria Braga

Calda de chocolate

  • Meia xícara de açúcar ou 100 gramas
  • Meia xícara de chocolate em pó 50% ou 50 gramas
  • Três quartos de xícara de água quente ou 180 mililitros
  • Sal a gosto

Pudim de banana e chocolate

  • 1 xícara de água ou 240 mililitros
  • 400 gramas de banana-prata sem casca picada
  • 100 gramas de chocolate meio amargo derretido

VEJA MAIS

image Picles de cebola é a receita da Ana Maria Braga de hoje (06/01)
No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer picles de cebola ; confira o modo de preparo


image Dadinho de tapioca é a receita da Ana Maria Braga de hoje (24/11)
No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer dadinho de tapioca do chef Rodrigo Oliveira; confira o modo de preparo


image Salgado de aveia é a receita da Ana Maria Braga de hoje (28/11)
No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer salgado de aveia; confira o modo de preparo

Modo de preparo do Pudim de Banana e Chocolate da Ana Maria Braga

Calda de chocolate

  • Em uma panela, coloque meia xícara de açúcar, meia xícara de chocolate em pó 50%, três quartos de xícara de água quente e sal a gosto. Misture bem e cozinhe por 8 minutos em fogo médio.
  • Depois deste tempo, desligue o fogo e deixe esfriar. Sirva.

Pudim de banana e chocolate

  • No liquidificador, coloque 1 xícara de água, 400 gramas de banana-prata sem casca picada, 100 gramas de chocolate meio amargo derretido e bata por 4 minutos.
  • Desligue o liquidificador, transfira para uma forma untada com óleo e com furo no meio (17 cm x 8 cm de altura). Leve à geladeira por no mínimo 12 horas até firmar.
  • Retire da geladeira e sirva com calda de chocolate.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Receita

receita ana maria braga

receita mais você hoje

Ana Maria Braga

Receita
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

MAIS LIDAS EM RECEITAS

RECEITA

Pudim de banana e chocolate é a receita da Ana Maria Braga de hoje (14/01)

No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer pudim de banana e chocolate; confira o modo de preparo

14.01.26 11h29

FRUTAS

Oiti: o que é, benefícios e como comer

Pouco conhecida, essa fruta é utilizada para sombreamento de ruas, praças e pode ser encontrada nos estados da região norte e nordeste

05.11.22 23h00

FRUTAS

Ajurú: o que é, benefícios e como comer

Essa fruta doce é típica da região amazônica e é bastante utilizada para o controle da diabetes

17.09.22 23h00

FRUTAS

Araçá-boi: o que é, benefícios e como comer

Essa fruta é bastante ácida e pode ser encontrada entre os meses de março a junho. Saiba mais sobre esse fruto típico da região amazônica

10.07.22 14h00

ÚLTIMAS EM RECEITAS

RECEITA

Canudos doces de gergelim é a receita da Ana Maria Braga de hoje (08/01)

No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer canudos doces de gergelim ; confira o modo de preparo

08.01.26 11h19

receitas fáceis

Aprenda 4 molhos de salada de chefs famosos para fazer a receita em casa

Descubra como transformar suas saladas em pratos extraordinários com preparações simples e cheias de sabor, perfeitas para a alimentação equilibrada.

07.01.26 16h40

RECEITA

Picles de cebola é a receita da Ana Maria Braga de hoje (06/01)

No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer picles de cebola ; confira o modo de preparo

06.01.26 11h38

RECEITA

Lombo suíno no refrigerante de laranja é a receita da Ana Maria Braga de hoje (31/12)

No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer lombo suíno no refrigerante de laranja; confira o modo de preparo

31.12.25 11h36

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda