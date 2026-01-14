Pudim de banana e chocolate é a receita da Ana Maria Braga de hoje (14/01)
No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer pudim de banana e chocolate; confira o modo de preparo
No Mais Você, a apresentadora ensina como fazer a sobremesa com somente três ingredientes: banana-prata, chocolate meio amargo e água. É uma sobremesa deliciosa e fácil de fazer. Confira o passo a passo.
Ingredientes do Pudim de Banana e Chocolate da Ana Maria Braga
Calda de chocolate
- Meia xícara de açúcar ou 100 gramas
- Meia xícara de chocolate em pó 50% ou 50 gramas
- Três quartos de xícara de água quente ou 180 mililitros
- Sal a gosto
Pudim de banana e chocolate
- 1 xícara de água ou 240 mililitros
- 400 gramas de banana-prata sem casca picada
- 100 gramas de chocolate meio amargo derretido
Modo de preparo do Pudim de Banana e Chocolate da Ana Maria Braga
Calda de chocolate
- Em uma panela, coloque meia xícara de açúcar, meia xícara de chocolate em pó 50%, três quartos de xícara de água quente e sal a gosto. Misture bem e cozinhe por 8 minutos em fogo médio.
- Depois deste tempo, desligue o fogo e deixe esfriar. Sirva.
Pudim de banana e chocolate
- No liquidificador, coloque 1 xícara de água, 400 gramas de banana-prata sem casca picada, 100 gramas de chocolate meio amargo derretido e bata por 4 minutos.
- Desligue o liquidificador, transfira para uma forma untada com óleo e com furo no meio (17 cm x 8 cm de altura). Leve à geladeira por no mínimo 12 horas até firmar.
- Retire da geladeira e sirva com calda de chocolate.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)
