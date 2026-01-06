Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Receita chevron right

Picles de cebola é a receita da Ana Maria Braga de hoje (06/01)

No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer picles de cebola ; confira o modo de preparo

Gabrielle Borges
fonte

Picles de cebola (Foto: Daniela Meira/Globo)

No Mais Você, Ana Maria Braga ensinou a fazer um picles de cebola. A validade é de três dias após aberto e pode ser mantido na geladeira. Já o rendimento é de 500 gramas. Veja como fazer:

Ingredientes do picles de cebola da Ana Maria Braga

  • 300 mililitros de vinagre de álcool
  • 600 mililitros de água
  • 2 colheres de sopa de sal
  • 1 colher de sopa de açúcar
  • 300 gramas de cebola-roxa ou comum cortada em tiras. Ou utilize 2 xícaras de chá
  • 1 folha de louro

VEJA MAIS

image Lombo suíno no refrigerante de laranja é a receita da Ana Maria Braga de hoje (31/12)
No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer lombo suíno no refrigerante de laranja; confira o modo de preparo


image Ana Maria Braga relata que foi afetada por apagão: 'perdemos tudo'
Apresentadora contou no Mais Você que filho, nora e neto ficaram dias sem energia e tiveram prejuízos


image Crunch cake com ganache é a receita da Ana Maria Braga de hoje (26/11)
No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer crunch cake com ganache ; confira o modo de preparo

Modo de preparo do picles de cebola da Ana Maria Braga

  • Em uma panela, coloque 300 mililitros de vinagre de álcool, 600 mililitros de água, 2 colheres de sopa de sal e 1 colher de sopa de açúcar. Leve ao fogo alto até ferver. Assim que ferver, apague o fogo e reserve.
  • Em um pote com tampa, adicione 300 gramas de cebola-roxa cortada em tiras, 1 folha de louro, despeje a mistura de vinagre ainda quente e tampe.
  • Deixe esfriar em temperatura ambiente e depois conserve na geladeira até o momento de usar. Pode servir com salada de folhas, em lanches, carnes ou como preferir.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Receita

receita mais você

receita mais você hoje

receita ana maria braga

Receitas da Ana Maria Braga
Receita
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

MAIS LIDAS EM RECEITAS

FRUTAS

Oiti: o que é, benefícios e como comer

Pouco conhecida, essa fruta é utilizada para sombreamento de ruas, praças e pode ser encontrada nos estados da região norte e nordeste

05.11.22 23h00

FRUTAS

Jambo: o que é, benefícios e como comer

O Jambo é considerado uma "fruta da infância" e não é difícil de encontrar relatos sobre uma época em que crianças pulavam muros para subir nos jambeiros e saborear o fruto

05.06.22 15h54

FRUTAS

Ajurú: o que é, benefícios e como comer

Essa fruta doce é típica da região amazônica e é bastante utilizada para o controle da diabetes

17.09.22 23h00

RECEITA

Picles de cebola é a receita da Ana Maria Braga de hoje (06/01)

No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer picles de cebola ; confira o modo de preparo

06.01.26 11h38

ÚLTIMAS EM RECEITAS

RECEITA

Sorvetão de doce de leite é a receita da Ana Maria Braga de hoje (30/12)

No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer sorvetão de doce de leite; confira o modo de preparo

30.12.25 12h01

RECEITA

Pernil assado ao limão é a receita da Ana Maria Braga de hoje (29/12)

No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer pernil assado ao limão; confira o modo de preparo

29.12.25 11h39

RECEITA

Sorvete de panetone é a receita da Ana Maria Braga de hoje (26/12)

No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer sorvete de panetone; confira o modo de preparo

26.12.25 11h37

RECEITA

Rabanada de panetone é a receita da Ana Maria Braga de hoje (24/12)

No Mais Você de hoje, a apresentadora Ana Maria Braga ensinou como fazer Rabanada de panetone; confira o modo de preparo

24.12.25 11h33

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda