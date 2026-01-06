Picles de cebola é a receita da Ana Maria Braga de hoje (06/01)

No Mais Você, Ana Maria Braga ensinou a fazer um picles de cebola. A validade é de três dias após aberto e pode ser mantido na geladeira. Já o rendimento é de 500 gramas. Veja como fazer:

Ingredientes do picles de cebola da Ana Maria Braga

300 mililitros de vinagre de álcool

600 mililitros de água

2 colheres de sopa de sal

1 colher de sopa de açúcar

300 gramas de cebola-roxa ou comum cortada em tiras. Ou utilize 2 xícaras de chá

1 folha de louro

Modo de preparo do picles de cebola da Ana Maria Braga

Em uma panela, coloque 300 mililitros de vinagre de álcool, 600 mililitros de água, 2 colheres de sopa de sal e 1 colher de sopa de açúcar. Leve ao fogo alto até ferver. Assim que ferver, apague o fogo e reserve.

Em um pote com tampa, adicione 300 gramas de cebola-roxa cortada em tiras, 1 folha de louro, despeje a mistura de vinagre ainda quente e tampe.

Deixe esfriar em temperatura ambiente e depois conserve na geladeira até o momento de usar. Pode servir com salada de folhas, em lanches, carnes ou como preferir.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)